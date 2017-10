Nederlanders zijn bereid flink te betalen voor sociaal verantwoord geproduceerde producten

Nederlanders zijn bereid flink te betalen voor producten geproduceerd onder goede sociale condities. Dat blijkt uit de afstudeerscriptie Social benefits of Corporate Social Responsibility van Fenna Arnoldussen, master student aan de Vrije Universiteit, die ze bij CE Delft heeft uitgevoerd.

Via een enquête onder 400 consumenten peilde Fenna de betalingsbereidheid voor supermarktproducten met goede sociale condities, zoals banaan, koffie of chocolade. Deze werden vergeleken met de daadwerkelijke uitgaven aan producten met een keurmerk. Respondenten willen 45% meer betalen voor koffie met goede sociale condities. Voor bananen en chocolade ligt dat op 60 en 85%. Daarmee toont ze aan dat bedrijven sociale waarde kunnen verzilveren als gegarandeerd wordt dat de sociale condities in orde zijn.