Lagardère Travel Retail opende onlangs een nieuw foodconcept genaamd Natoo op drie NS Stations: Rotterdam CS, Den Haag CS en Leiden CS. Natoo is een internationaal concept gericht op gezonde voeding in een klimaat positieve fast-casual eetgelegenheid. Rotterdam CS heeft als eerste haar deuren geopend, waarna de andere twee locaties zullen volgen.

Healthy all the way

Natoo is er voor iedereen. Van ‘s morgens tot ‘s avonds, van ontbijt tot aan lunch, maar ook voor gezonde tussendoortjes. Voor mensen die actief vegetarisch of vegan zijn en voor mensen die toch ook graag iets origineels willen eten met vis of vlees. Natoo biedt een uitgebreid, vers en gezond assortiment: healthy all the way.

Allan Henrich, CEO Lagardère Nederland: “Het team heeft het internationale concept aangepast om tegemoet te komen aan de veranderende verwachtingen van consumenten ten aanzien van gezond en duurzaam eten. Het seizoensgerichte assortiment is met zorg samengesteld, wij zullen de reizigers verrassen met op locatie klaargemaakte bowls, salades en wraps. Met daarnaast een assortiment koffie, sappen, sandwiches en ontbijtproducten. Veel van onze producten zijn lactose- en glutenvrij. Met deze producten en hun toeleveranciers willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan onze klimaatambitie. Waar we ook trots op zijn is dat we door een intensieve samenwerking met NS Stations de winkels klimaat positief kunnen lanceren.”

Femke Woudstra, directeur Stationsmanagement & Exploitatie bij NS: “Wij zijn blij met de komst van Natoo. Een vernieuwend concept met gezonde voeding en een grote duurzame ambitie. Het is een mooie aanvulling op ons aanbod voor de reizigers op de stations en sluit goed aan bij hun wensen.”

Voetafdruk

Natoo zal vanaf de eerste dag al op klimaat positieve wijze opereren door te sturen op energie vermindering, gebruik te maken van groene energie en voedselverspilling tegen te gaan. In de keuze van de producten houden zij rekening met de seizoenen. Daarnaast zetten zij zich volledig in om de koolstofuitstoot actief te verminderen door met zoveel mogelijk toeleveranciers te werken die zelf ook al klimaatneutraal of -positief zijn.

Ervaren Travel Retailer

Het winkelconcept is een eigen ontwikkeling van Lagardère Travel Retail. In Duitsland, Oostenrijk en Italië is het concept al operationeel. Die winkels zijn te vinden op treinstations en luchthavens. In Nederland is ook NS-stations steeds actiever met het aanbieden van gezondere producten op de stations. Het healthy concept Natoo dat nu door Lagardère Travel Retail wordt geïntroduceerd past in die ontwikkeling.

Lagardère is geen onbekende van NS en de airports. Zo opereert zij de succesvolle snackbar Smullers, de eerste snackbar met het Beter Leven keurmerk met 27 vestigingen op de stations. Sinds 2019 heeft Lagardère de Aziatische take-away formule YO! geïntroduceerd op de stations van Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal. In 2021 opende de eerste lees- en cadeauwinkel Relay haar deuren op het station en dit jaar ook op Eindhoven Airport. Op Schiphol Airport is Lagardère actief met haar fashion winkels. Zo behoren Hermès, Bottega Veneta, Burberry, Victoria’s Secret, The Fashion Gallery en G-Star tot hun portfolio.

Over de organisatie

Lagardère Travel Retail, is één van de vier divisies van de Lagardère Group en een wereldwijde pionier in de Travel Retail industrie. Verspreid over 39 landen heeft Lagardère Travel Retail meer dan 4800 winkels, gespecialiseerd in Travel Essentials, Duty Free, Fashion en Foodservice. In Nederland is Lagardère Travel Retail meer dan 50 jaar actief in 3 business units: Travel Essentials, Fashion en Foodservice. Lagardère Travel Retail is een expert in het opzetten en opereren van Travel Retail concepten op vliegvelden en stations en beheert een divers portfolio van meer dan 100 merken