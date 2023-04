YB vergroot samen met bedrijfshoreca Food&i haar franchise activiteiten met als doel om lekker plantaardig eten de norm te maken en zo maximale impact te kunnen realiseren. Na de samenwerking met Autogrill in Brussel volgt nu de partnership met bedrijfshoreca Food&i. Samen openen zij in Rotterdam een eerste onbemande YB Module, waarbij de gast zelf de lekkerste ontbijt- & lunchbowls kan samenstellen.

Lekker zonder bijsmaak

Door haar horeca exploitaties heeft het voormalige Yoghurt Barn veel ervaring opgedaan om maximale impact te maken met lekkere producten. Door middel van franchising en productverkoop via YB Pro, ziet het merk YB kansen om deze impact verder te vergroten. Oprichter en CEO Wouter Staal: “Op catering locaties wordt vaak yoghurt aangeboden, maar blijft het lastig een beleving neer te zetten die ook rendabel kan worden gerund. Om die reden is deze standalone unit ontwikkeld, zodat een volledige beleving kan worden neergezet zonder personeel.” YB is door haar ervaringen in de horeca in staat om met haar partners een switch te maken naar plantaardig, met een lekkere invulling voor ontbijt, lunch en banqueting. Roland Mathyi bij Food&i vult aan: “Onze gasten in de bedrijfshoreca zoeken steeds meer naar waardevolle momenten, die over de dag verspreid, draaien om goed en lekker eten. Samen met YB kunnen we deze invulling bieden, maken we een verdere switch naar plantaardig en zetten we een beleving neer zonder dat we ons personeel meer belasten.”

Over YB

YB, opgericht in 2012, is een B Corp, Social Enterprise en Clipop gecertificeerde Nederlandse keten met horecalocaties in Nederland en België, die het hele jaar door plantaardige producten buitenshuis aanbiedt en klimaat positief opereert. Naast haar horeca activiteiten brengt het ook met haar YB Pro assortiment producten op de markt voor Retail en foodservice om anderen in staat te stellen sneller de switch naar goed en lekker plantaardig eten te maken. Door middel van haar franchise concept en breed plantaardig assortiment heeft YB de ambitie om de marktleider in plantaardig ontbijt, lunch en tussendoortjes te worden voor Noordwest-Europa. Alle producten zijn klimaatpositief, waardoor gasten zorgeloos kunnen genieten.

Over Food&i

Food&i, hét food & beverage concept van Facilicom. Wij zijn een nieuwe speler in de markt met vrijheid om te ondernemen en de luxe van een professioneel en stabiel familiebedrijf achter ons. Bij Food&i denken en dromen we in smaken, ingrediënten en structuren. We zijn eigenzinnig en gaan juist links waar de meerderheid rechts gaat. Wij stellen well-being voorop en dragen bij aan het geluk van onze gasten met food with impact. Catering-the-new-way met een all-day food aanbod! Wij faciliteren en ontmoeten met goed, lekker en gezond eten & drinken, ondersteund door uitgekiende technologie en dat 24/7, zowel op kantoor als thuis. Wij varen een vernieuwende koers!