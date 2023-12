Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat in de schijnwerpers, en terecht. We bevinden ons op een kritiek punt waarbij we rekening moeten houden met de grenzen van onze planeet, zoals klimaat, biodiversiteit, water, en luchtkwaliteit. Daarnaast is de uitdaging van grondstoffenschaarste nog lang niet opgelost. Het bewustzijn over maatschappelijke vraagstukken groeit, en goed en ethisch werkgeverschap krijgt meer prioriteit. Ook wordt de wereldwijde impact van mondialisering op zowel mens als milieu in ontwikkelingslanden kritische bekeken. In deze periode van toenemend maatschappelijk bewustzijn presenteert MVO Prestatieladder versie 4.0 van de certificatienorm, waarmee al deze maatschappelijke en milieukwesties worden geïntegreerd in een MVO-managementsysteem. Verder staan nieuwe regelgeving, maatschappelijke impact in de inkoopketen en ‘purpose’ centraal in de vernieuwde versie van MVO Prestatieladder.

Regelgeving stimuleert transparantie

Nieuwe wetgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), verplicht organisaties tot volledige transparantie over hun milieu- en maatschappelijke impact, en om daarover te rapporteren volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). MVO Prestatieladder versie 4.0 integreert deze eisen, waardoor ondernemers met een MVO Prestatieladder-certificering eenvoudiger kunnen voldoen aan deze wet- en regelgeving.

Hoewel de CSRD-richtlijn nog niet van toepassing is op veel ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf (MKB), wordt toch verwacht dat ook deze groep meer transparantie zal moeten tonen over hun impact op het milieu en de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat ze deze informatie moeten verstrekken aan klanten of financiers die wel onder de CSRD vallen.

MVO Prestatieladder heeft de 26 MVO-thema’s al gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), maar in versie 4.0 ook aan de ESRS, waardoor bedrijven gemakkelijker ‘dezelfde taal kunnen spreken’. Via een jaarlijks verplicht rapport vanuit de MVO Prestatieladder worden de resultaten van verschillende prestatie-indicatoren inzichtelijk gemaakt. Dit vergemakkelijkt ook directe naleving van wetgeving die duurzaamheidsrapportage verplicht stelt.

Samenwerken aan duurzaamheid via inkoop en aanbestedingen

Ondernemers en overheden worden steeds meer aangemoedigd om gezamenlijk bij te dragen aan duurzaamheid binnen inkoop en aanbestedingen. In de geheel vernieuwde MVO Prestatieladder versie 4.0 zijn de principes van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) geïntegreerd. Hierdoor wordt niet alleen de impact op het milieu en de maatschappij bewust meegenomen in het inkoopbeleid, maar worden ondernemers tevens verplicht om strategisch na te denken over hoe zij hun klanten of opdrachtgevers effectiever kunnen ondersteunen bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen.

Van compliance naar purpose

Voor ondernemers brengen deze ontwikkelingen zowel kansen als bedreigingen met zich mee. De kansen liggen in de groeiende vraag naar innovatieve duurzame oplossingen en bedrijfsmodellen, evenals in de toenemende markt voor producten en diensten die aan duurzame behoeften voldoen. Aan de andere kant vormt het vasthouden aan traditionele werkwijzen op de lange termijn een bedreiging, omdat dit geen levensvatbare optie meer is. Bedrijven zullen steeds meer hun relevantie ontlenen aan de waarde die ze toevoegen aan de maatschappij.

MVO Prestatieladder versie 4.0 stimuleert ondernemers om van ‘compliance’ naar ‘purpose’ te evolueren, waarbij ze niet alleen aan minimale eisen voldoen, maar ook een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu.

Een tastbaar bewijs van bedrijfsimpact

Het MVO Prestatieladder-certificaat dient als concreet bewijs van een effectief MVO-managementsysteem, gericht op specifieke impactgebieden. De externe controle van de bedrijfsprocessen door een onafhankelijke auditor van een certificatie-instelling versterkt de geloofwaardigheid en maakt het voor bedrijven eenvoudig om stakeholders te tonen hoe ze voortdurend hun maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verbeteren.

Als ondernemer kun je de treden van MVO Prestatieladder verder beklimmen, waarbij het Plan-Do-Check-Act-principe en de gestandaardiseerde structuur van ISO-normen als leidraad dienen. Hierdoor is een MVO-managementsysteem dat is gecertificeerd door de MVO Prestatieladder eenvoudig te integreren in bestaande managementsystemen voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, zoals ISO 9001 en ISO 14001.

Nu gratis te downloaden van de website

MVO Prestatieladder is geüpdatet naar een vierde versie om de samenhang tussen veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, wet- en regelgeving en normeisen te waarborgen. Aan de ontwikkeling van deze hernieuwing heeft het College van Deskundigen en een speciale werkgroep gewerkt. Het College van Deskundigen bestaat uit MVO-managers en -adviseurs van opdrachtgevers en ondernemers en uit ervaren auditors.

Op de website mvoprestatieladder.nl is een overgangsregeling voor huidige certificaathouders op basis van versie 3.0 (uit 2020) beschikbaar gesteld. De volledige norm van MVO Prestatieladder versie 4.0 is gratis te downloaden in zowel het Nederlands als het Engels.

Om ondernemers te informeren over de nieuwe versie van MVO Prestatieladder, en de voordelen daarvan, worden in januari en februari 2024 online webinars georganiseerd. Aanmelden voor deze webinars kan via de website van MVO Prestatieladder.

Over MVO Prestatieladder

MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het vormt een praktische toepassing van People, Planet & Profit, en is geïnspireerd op de richtlijn ISO 26000, ondersteunt de Sustainable Development Goals en bereidt voor op de Corporate Sustainability Reporting Directive. Met de toegenomen aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, is de verwachting dat het aantal certificaathouders de komende jaren sterk zal groeien.

De certificatie-instellingen Bureau Veritas, DEKRA, DNV, Kiwa, Normec, SGS en TÜV NORD voeren de audits uit voor MVO Prestatieladder. Met deze audits, heeft een certificaat van MVO Prestatieladder dan ook een grote betrouwbaarheidswaarde.