MVO Nederland en Copernicus Instituut werken samen aan transitie naar nieuwe, circulaire economie

Partner



MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie, en het Copernicus Instituut of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht gaan een samenwerking aan om de transitie naar de nieuwe, circulaire economie te versnellen. Dit betekent dat het instituut praktijkkennis uit het duurzame-bedrijvennetwerk van MVO Nederland kan gebruiken bij de ontwikkeling van kennis over de circulaire transitie. Ook ondersteunt MVO Nederland diverse onderzoeken naar circulaire innovaties in specifieke ketens.

Dankzij de samenwerking kunnen ondernemers in het netwerk hun praktijkervaring inbrengen bij onderzoek. Daarnaast profiteren ze van de kennis die uit deze onderzoeken komt, zoals over innovaties in de focussectoren van MVO Nederland: agrifood, bouw, chemie, textiel en zorg.

“Wij zijn verheugd om onze praktijkkennis én netwerk in te zetten bij het verder ontwikkelen van kennis over circulair ondernemen en de circulaire transitie”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland. “Dankzij de nauwe samenwerking met het Copernicus Instituut blijven we op de hoogte van circulaire innovaties. Innovaties die tenslotte dringend nodig zijn om de transitie naar een circulair Nederland te maken.”

Meer informatie over het Copernicus Instituut is hier te vinden.