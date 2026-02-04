Tetra Pak kondigt een nieuwe samenwerking aan met Sunware, een toonaangevend Nederlands merk in opberg- en huishoudoplossingen, om het circulaire gebruik van materialen uit gerecyclede drankverpakkingen te bevorderen. De samenwerking laat zien hoe PolyAl, een gerecycled materiaal afkomstig uit gebruikte drankverpakkingen, kan worden omgezet in hoogwaardige, praktische consumentenproducten.

Sunware draagt bij aan de circulaire economie met een nieuw, circulair product dat zijn expertise in huishoudorganisatie combineert met gerecycled PolyAl-materiaal en toont daarmee aan hoe verpakkingsafval opnieuw kan worden ingezet in hoogwaardige producten.

Het nieuwe product wordt gepresenteerd op de Ambiente vakbeurs in Frankfurt (hall 9.2, B20) en zal vanaf het tweede kwartaal van 2026 verkrijgbaar zijn via de verkoopkanalen van Sunware.

Voor Tetra Pak is deze samenwerking een concreet voorbeeld van haar voortdurende inzet om de circulariteit van drankverpakkingen te bevorderen. PolyAl is een belangrijk resultaat van het recyclingproces van karton en bestaat uit lagen van polymeer en aluminium. Door samen te werken met bedrijven als Sunware en het gebruik van PolyAI te stimuleren voor duurzame, verkoopklare producten, vergroot Tetra Pak de waarde van gerecycled materiaal en versterkt het de markten voor kartonrecycling.

“Deze samenwerking laat zien hoe innovatieve samenwerkingen de volledige potentie van gerecyclede drankverpakkingen kunnen benutten”, zegt Stephanie Lahad, Head of Sustainability, France and Benelux. “Door het gebruik van PolyAl in nieuwe toepassingen te ondersteunen, zetten we stappen richting een meer circulaire economie, terwijl we belanghebbenden in staat stellen hoogwaardige producten te creëren met een lagere milieu-impact.”

Sunware verwelkomt deze samenwerking ook als een belangrijke stap in haar streven naar duurzaamheid. “We zijn verheugd over deze succesvolle samenwerking en de lancering van dit nieuwe product”, zegt Isebel van Erve, Product Marketer bij Sunware. “Het gebruik van PolyAl sluit perfect aan bij onze ambitie om slimme, functionele producten aan te bieden en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk te verkleinen.”

Dit initiatief ondersteunt de bredere duurzaamheidsstrategie van Tetra Pak, die zich richt op het ontwerpen van recyclebare verpakkingen, het verhogen van recyclingpercentages en het vergroten van het gebruik van gerecyclede materialen in nieuwe producten. Door samenwerkingen in de hele waardeketen te stimuleren, blijft Tetra Pak een actieve rol spelen in het ontwikkelen van haalbare, schaalbare oplossingen voor circulaire verpakkingssystemen.