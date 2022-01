Mosa behaalt Cradle to Cradle Certified® Gold-certificering; een nieuwe mijlpaal

Mosa heeft de Cradle to Cradle Certified® Gold-certificering behaald voor zijn keramische vloer- en wandtegels. 99% van de producten van Mosa, voorheen Cradle to Cradle Certified Silver, is nu Cradle to Cradle Certified Gold-volgens versie 3.1 van de Cradle to Cradle Certified Product Standard. De certificering van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute is ’s werelds meest geavanceerde, wetenschappelijk onderbouwde standaard voor het vervaardigen van producten die een duurzame toekomst mogelijk maken.

Het behalen van Cradle to Cradle Certified Gold is een mijlpaal in Mosa’s inspanningen om gezonde leefomgevingen te creëren met een positieve impact op mens en milieu. Ruim tien jaar geleden implementeerde het bedrijf de Cradle to Cradle-principes en werd daarmee de eerste producent van keramische tegels met een certificering voor zijn producten.

Tegenwoordig fungeert de Cradle to Cradle Certified als een richtinggevend kader om de reeds lang bestaande duurzaamheidswaarden in de praktijk te brengen. De standaard helpt Mosa bij de overgang naar een circulair businessmodel door ambitieuze doelen en roadmaps te formuleren om de duurzaamheid van zijn producten en processen te verbeteren.

“Het behalen van de Cradle to Cradle Certified Gold is een mijlpaal die laat zien hoe belangrijk het is om de grenzen van duurzaamheid voor onze producten, processen en industrie voortdurend te blijven verleggen”, aldus Mosa’s CEO Frank Spikker. “Deze prestatie is het resultaat van jarenlange investeringen, innovatie en inspanningen van iedereen binnen onze organisatie en gewaardeerde partners in onze keten.”

Een kringloopeconomie in de bouw

Wereldwijd neemt de vraag naar woonruimte toe en bijna 50% van alle grondstoffen wordt verbruikt door de bouwsector. Daarom is er dringend behoefte aan circulaire, duurzame bouwproducten.

De Cradle to Cradle-certificering wordt beschouwd als een betrouwbare standaard voor het controleren van de veiligheid en circulariteit van materialen en producten die de gezondheid en het welzijn van mens en milieu bevorderen. Om deze certificering te verkrijgen, moeten producten voldoen aan eisen in vijf belangrijke duurzaamheidscategorieën: materiaalgezondheid, materiaalhergebruik, gebruik van hernieuwbare energie en koolstof, watermanagement en sociale rechtvaardigheid.

Op basis van de prestaties van een product in alle vijf de categorieën, wordt een certificeringsniveau toegekend, oplopend van Bronze tot Platinum. Het doel van de Cradle to Cradle-certificering is om materialen en producten te vervaardigen die zijn gemaakt voor een kringloopeconomie en die de gezondheid en het welzijn van mens en milieu bevorderen.

Cradle to Cradle Certified producten en materialen kunnen de transitie versnellen naar een kringloopeconomie in de bouw door het mogelijk te maken om leefruimtes en gebouwen te ontwerpen en ontwikkelen die gezond, circulair en duurzaam zijn. Cradle to Cradle Certified producten dragen bij aan wereldwijd erkende bouwstandaarden, zoals BREEAM, DGNB, HQE, LEED en de WELL Building Standard.

De weg naar goud

Om de Cradle to Cradle Certified Gold te behalen, moest Mosa een aantal van de grootste duurzaamheidsuitdagingen van de keramische-tegelindustrie aanpakken op een manier die nu oplossingen biedt en die de weg vrijmaakt voor toekomstige technologieën en innovaties. Enkele belangrijke stappen die Mosa heeft gezet om de Gold-certificering te behalen, zijn:

Hernieuwbare energie en koolstof management Tijdens het bakproces van keramische tegels worden de ovens opgestookt tot 1200 °C. Als onderdeel van het proces om de Gold-certificering te behalen, maakte Mosa al gebruik van hernieuwbare energie voor de ovens en andere processen. Ook implementeerde het bedrijf een proces om de warmte van de ovens te kanaliseren en te hergebruiken als energie voor een aantal van de voorgaande productiefases. Als laatste stap om Gold te behalen, wordt de koolstofimpact van niet-hernieuwbare energie die wordt gebruikt in het tegelproductieproces nu gecompenseerd met koolstofcertificaten.

Materiaalhergebruik Mosa heeft meer dan 30% van de massa van zijn wandtegels vervangen door secundaire grondstoffen. De ruwe kalk die wordt gebruikt als primaire grondstof in keramische tegels is bijvoorbeeld vervangen door calciet, een bijproduct van de productie van drinkwater, dat wordt ingekocht bij lokale watermaatschappijen. Het hernieuwbare materiaal is niet te onderscheiden van ruwe kalk en heeft geen negatief effect op productprestaties of -ontwerp.

Daarnaast heeft het bedrijf een kringloopeconomiestrategie ontwikkeld die gericht is op drie kernactiviteiten:

Het aandeel post-consumer recycled materialen in Mosa-producten verhogen.

Circulaire producten maken die zijn ontwikkeld om te worden hergebruikt en gerecycled.

Partnerschappen opbouwen voor het recyclen en upcyclen van producten.

Sociale rechtvaardigheid Huidige en toekomstige leveranciers van Mosa worden gescreend op conflictmineralen en of arbeidskrachten op een ethische manier worden ingekocht.

“Mosa’s toewijding om de Cradle to Cradle Certified Gold te behalen, is een krachtig voorbeeld van hoe bedrijven de principes van de Cradle to Cradle Certified Product Standard kunnen gebruiken om hun duurzaamheidsinspanningen om te zetten in betekenisvolle praktijken”, zegt Dr. Christina Raab, voorzitter en CEO van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. “Deze prestatie weerspiegelt Mosa’s inzet voor onze gedeelde visie van een gezonde, rechtvaardige en duurzame wereld met producten die een positieve impact hebben op mens en milieu.”

Het verhaal gaat verder

“Cradle to Cradle Certified Gold is een belangrijk stap waarbij we duurzaamheid en welzijn hoger dan ooit op de agenda hebben staan. We zijn trots op deze prestatie en kijken ernaar uit om nog ambitieuzere doelen te bereiken in ons Cradle to Cradle-traject”, vertelt Frank Spikker.