De noracare rubber vloeren van nora® by Interface zijn als eerste ter wereld bekroond met de gouden Cradle to Cradle Certified®-certificering van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Dit toonaangevende instituut op het gebied van productbeoordelingen zet zich met de certificering in voor de ontwikkeling en bevordering van een circulaire economie. 25 van de 45 kleuren uit het noracare seneo en noracare uneo productassortiment hebben de gouden certificering ontvangen vanwege de hoge recyclebaarheid. Als wereldwijde marktleider van rubber vloerbedekkingen draagt nora® by Interface met haar producten bij aan duurzame eco-efficiëntie in de vloerenindustrie.

“We hebben onze producten en processen de afgelopen jaren voortdurend ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid. We zijn dan ook trots op onze teams dat deze tomeloze inzet nu beloond is met het behalen van de gouden Cradle to Cradle-certificering, en zijn gemotiveerd om ons werk voort te zetten,” aldus Rob Heeres, Managing Director van nora®.

Gouden en zilveren certificering voor het nora® assortiment

Voor de rubbervloeren van nora® worden verschillende kleurpigmenten gebruikt voor het optimale resultaat. Al deze kleurpigmenten zijn individueel geëvalueerd en gecertificeerd. Naast de 25 gouden certificeringen zijn de overige 20 kleuren uit het noracare seneo en noracare uneo assortiment bekroond met de zilveren certificering.

Over de Cradle to Cradle Certified®-certificering

Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute zet zich in voor de ontwikkeling en bevordering van een volledig circulaire economie. Ontwerpen en produceren volgens het cradle to cradle principe betekent dat alle gebruikte grondstoffen volledig hergebruikt kunnen worden, zonder hun waarde te verliezen. Voor de Cradle to Cradle-certificering worden verschillende categorieën onderzocht en beoordeeld: de gezondheid van de materiaalsamenstelling van de gebruikte grondstoffen, de recyclebaarheid van het product, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, verantwoord waterbeheer en de naleving van sociale normen. De te behalen certificaten zijn Basis, Brons, Zilver, Goud en Platinum. De laagste standaard die in een categorie wordt bereikt bepaalt de algemene beoordeling van een product.

“Aangezien er nauwelijks producten op het gebied van technische consumptiegoederen zijn die 100 procent halen voor alle criteria, is goud – met name in de bouwsector – een bovengemiddeld resultaat,” bevestigt EPEA, een internationaal onderzoeks- en adviesinstituut voor de implementatie van Cradle to Cradle-oplossingen

Uitstekende milieu- en gezondheidscompatibiliteit

De Cradle to Cradle-certificering onderscheidt niet alleen de producten zelf, maar heeft ook een positieve invloed op de scores voor DGNB-, LEED- en BREEAM-gebouwcertificeringen. noracare is tot 100 procent recyclebaar, omdat de restmaterialen worden teruggevoerd in de productiecyclus en worden gebruikt voor nieuwe vloerbedekkingen. De innovatieve samenstelling van noracare zorgt voor hoogstaande oppervlakte-eigenschappen en maakt het product geschikt voor de hoogste eisen. Zoals alle nora vloeren zijn ook noracare vloeren vrij van PVC, andere gehalogeneerde polymeren en ftalaatweekmakers en dragen ze bij aan een goede luchtkwaliteit binnenshuis. Bovendien zijn noracare vloeren, net als alle andere Interface vloeren (tapijt, LVT en rubber vellen en tegels), gecertificeerd als CO2-neutraal via het Carbon Neutral Floors™ programma zonder extra kosten voor klanten. De rubberfabriek in van nora® by Interface werkt voortdurend aan het vermijden van CO₂-uitstoot en verlaagt zo haar CO₂-voetafdruk. De onvermijdelijke CO2-uitstoot wordt vrijwillig gecompenseerd.