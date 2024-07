Na intensieve gesprekken met verschillende kandidaten heeft het Cradle to Cradle Café uiteindelijk Schüco uitgekozen als nieuwe partner. Het Café organiseert vier keer per jaar inspirerende seminars over duurzaamheid en circulair ontwerpen, bouwen en inrichten. Voorzitter Mark Jansen: “Schüco heeft niet alleen duurzaamheid sterk in zijn missie en strategie verwerkt, maar een groot deel van hun producten is ook C2C-gecertificeerd. Ze brengen een enorme hoeveelheid kennis en internationale ervaring mee om te delen met ons publiek, met prachtige bouwprojecten als concreet bewijs.”

Samen bouwend Nederland inspireren

“We kwamen elkaar al regelmatig op projecten tegen”, aldus Jansen. “Onze andere partners, Mosa, Tarkett en QbiQ Wall Systems, komen vaak in beeld bij de inrichting. Schüco zit al vroeg in het ontwerp- en bouwproces met hun systeemoplossingen voor ramen, deuren en vliesgevels. Ook in dat opzicht zijn ze een mooie aanvulling.”

Volgens Marketing Manager Michiel Prijs van Schüco was het aansluiten bij het Café een hele logische stap. “Dit past perfect bij onze waarden: duurzaamheid, innovatie en partnerschap. Samen willen we heel bouwend Nederland inspireren. Circulair bouwen betekent jaren vooruitdenken. En het is aantrekkelijk en haalbaar. Dus we laten architecten, investeerders, aannemers, adviesbureaus en gevelbouwers graag zien wat er inmiddels allemaal mogelijk is. Bovendien zit er nog veel nieuwe regelgeving aan te komen, waardoor je nu niet achterover kunt leunen. Door onze kennis en ervaring te delen, maken we het ons publiek extra makkelijk en toegankelijk om stappen te zetten. Alle seminars zijn dan ook gratis te bezoeken.

Oogsten

Jansen vult aan: “Het motto van het Café is niet voor niets: Together we can create a circular economy. Het gaat niet alleen om het ontwerp, fabriceren en certificeren van onze producten volgens de Cradle to Cradle Certified® principes, maar ook om het verspreiden van het Cradle to Cradle gedachtegoed.” “Helemaal eens!”, zegt Prijs, “Ja, we hebben inmiddels al 76 C2C-gecertifceerde systemen. Duurzaam en recyclebaar. Natuurlijk is dat mooi. Maar als je voorop wilt lopen in duurzaamheid, moet je ook continu innoveren én… anderen daarin meenemen.”

“Dat vergt vaak een andere kijk. Neem hoe je omgaat met bestaande gebouwen. Wij hebben het bijvoorbeeld nooit over bouwafval, maar over grondstoffen. We praten niet over slopen, maar over oogsten. Dat speelt een heel belangrijke rol bij renovatie en herbestemming. En, om nog meer grip te krijgen op wat er uiteindelijk met onze systemen gebeurt, zijn we zelfs bezig met circulaire businessmodellen als bijv. leaseconstructies. Of denk ook aan de rol van AI. Over al dat soort inspirerende onderwerpen praten we met ons publiek tijdens die seminars.”

“Bovendien vraagt circulair bouwen een holistische benadering. Duurzaamheid is geen trend, maar een houding. Daar spelen we met onze Carbon Control toolbox bijvoorbeeld op in. Daarmee maken we gebouwspecifieke CO₂-reductie in alle fasen van de bouw inzichtelijk en beheersbaar. Van ontwerp, constructie en gebruik, tot recycling”, aldus Prijs. “Maar ook wij hebben de wijsheid niet in pacht. We sluiten niet alleen als partner aan om te delen en te inspireren, maar ook om zelf te leren. Mooi toch?”

Over het Cradle to Cradle Café

Het Cradle to Cradle Café is een initiatief dat is ontstaan in 2010 en bestaat inmiddels uit de bedrijven Tarkett, Koninklijke Mosa, QbiQ Wall Systems en Schüco. Deze bedrijven ontwikkelen en produceren hun producten volgens de Cradle to Cradle principes.

Ze gaan echter nog een stapje verder en zetten zich in om het Cradle to Cradle – gedachtegoed verder te verspreiden. Hiervoor is onder andere het Cradle to Cradle Café in het leven geroepen. Cradle to Cradle Cafés zijn miniseminars waarin actuele en uiteenlopende onderwerpen op het gebied van Cradle to Cradle en duurzaamheid worden besproken door diverse inspirerende sprekers. Zo wordt u snel volledig geïnformeerd over een actueel duurzaamheidsthema in de bouwsector. De cafés vinden 4 keer per jaar plaats in verschillende regio’s in Nederland.

Foto: v.l.n.r: Mark Jansen (Koninklijke Mosa), Geert-Jan Engelen (Schüco), Michiel Prijs (Schüco), Marianne van der Sande (QbiQ Wall Systems), Peter Derkse (Tarkett).