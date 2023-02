De bekende Dopper Original-waterfles is nu nóg duurzamer van samenstelling, waardoor de flessencollectie de meest duurzame ter wereld is. Door de nieuwe samenstelling ontving de collectie de gouden status van het prestigieuze Cradle to Cradle-keurmerk (Cradle to Cradle Certified® Gold). Deze Dopper Original-fles is volledig te recyclen en wordt voor 85% gemaakt van upcycled materiaal. Het keurmerk bewijst dat elke Dopper Original-fles, van ontwerp tot het eind van de levensduur, voldoet aan de strengste milieunormen, klaar voor de circulaire economie. De nieuwe collectie is een logische stap voor het impactbedrijf dat is opgericht om afval te bestrijden, niet om het te creëren.

Ontwikkeld om niets te verspillen

Om verspilling van grondstoffen tegen te gaan zet Dopper zich continu in voor een verdere verduurzaming van de herbruikbare flessencollectie. De nieuwe Dopper Original-collectie is nu de eerste wereldwijd die het predicaat Cradle to Cradle Certified® Gold mag dragen. Waar in de vorige collectie alleen virgin materialen zijn gebruikt, worden de flessen nu gemaakt van 85% herbruikte materialen, waarvan 70% plantaardig afval1 en 15% gerecycled plasticafval2. Ook de productie ‒ op Nederlandse bodem ‒ is duurzaam; zo wordt hiervoor 100% hernieuwbare energie gebruikt. De inzet van groene stroom en bio-based materialen zorgt ervoor dat de fles klimaatneutraal geproduceerd wordt. De fles is ontworpen om aan het einde van de levensduur te worden opgesplitst in vijf makkelijk te recyclen onderdelen en is daarmee voor de volle 100% recyclebaar.

Virginia Yanquilevich, CEO van Dopper: “De hervulbare flessen van Dopper worden gemaakt volgens de hoogst geldende standaarden voor mens en milieu. Omdat wij een zo laag mogelijke voetafdruk voor ogen hebben, passen we waar mogelijk onze productie aan. We zijn er enorm trots op dat de strenge uitgever van dit keurmerk onze innovaties wederom beloont ‒ eerst Silver en nu Gold. De certificering laat de wereld zien dat we in elk onderdeel van het productieproces duurzame keuzes kunnen – en moeten – maken. We hopen anderen te inspireren hetzelfde te doen.”

V.l.n.r: Niels Heijman (R&D Manager Dopper), Charles van Reij (C2C institute), Virginia Yanquilevich (CEO Dopper), Nienke Steen (C2C institute).

Over Cradle to Cradle Certified®

Het Cradle to Cradle-keurmerk (letterlijk: ‘wieg tot wieg’) is ontwikkeld door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute, dat zich inzet om de circulaire economie te stimuleren. Cradle to Cradle Certified® is ’s werelds meest geavanceerde, op wetenschap gebaseerde standaard voor producten die een gezonde, rechtvaardige en duurzame toekomst mogelijk maken. Producten en hun achterliggende processen worden beoordeeld op vijf categorieën: samenstelling van de materialen, mogelijkheden tot hergebruik van de materialen, gebruik van hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer, en sociale rechtvaardigheid. Binnen elke categorie wordt één van vijf niveaus behaald: Basic, Bronze, Silver, Gold of Platinum. Het uiteindelijke certificeringsniveau voor het product is gelijk aan het laagste niveau op één of meer van de vijf categorieën.

Koploper sinds 2009

Dopper legt al meer dan tien jaar de lat steeds hoger; door deze prestatie laat het merk opnieuw toewijding zien om een duurzame koploper te zijn. Het bedrijf is sinds 2014 een Certified B Corporation. Als onderdeel van het B Corp Climate Collective hebben ze zich als bedrijf publiekelijk gecommitteerd om rond 2030 klimaatneutraal te zijn. In 2022 bereikten ze dat doel – acht jaar eerder dan gepland. Ze blijven zich richten op het maken van positieve impact en startten inmiddels verschillende initiatieven, zoals een innamepilot voor afgedankte Dopper-flessen en webshopbezorging per fietskoerier in Nederland.