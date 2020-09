Moonen Packaging komt in actie tijdens World Clean Up Day

Verpakkingsspecialist Moonen Packaging uit Weert neemt deel aan de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar: World Cleanup Day 2020. Moonen Packaging is zich als verpakkingsgroothandel bewust dat ze een voorstadium van afval verkopen. Het bedrijf onderneemt met een groene hart en start diverse duurzame initiatieven. Maar soms moet je datgene wat er al ligt, simpelweg opruimen. Samen met deelnemers uit 180 landen steken medewerkers van Moonen Packaging de handen uit de mouwen, met liefde voor onze planeet.

“Moonen Packaging neemt al jaren deel aan World Clean Up Day. Maar dit jaar voor het eerst op het bedrijventerrein de Kempen. We zijn namelijk in mei verhuisd. Helaas is ook dit bedrijventerrein niet vrij van zwerfafval. Maar daar proberen wij verandering in te brengen! Uiteraard houden we dit jaar rekening met de 1,5 meter afstand. We gaan dus in kleine groepen op pad en iedereen met een eigen grijper en vuilniszak,” aldus Hans Houtappels, CEO bij Moonen Packaging.

Verantwoordelijkheid nemen

“Moonen Packaging verkoopt als groothandel veel verpakkingsmateriaal. We noemen dit zelf een voorstadium van afval. Dit willen we zo duurzaam mogelijk doen. Dat houdt in dat we aan de voorkant zorgen dat onze producten zoveel mogelijk van hernieuwbare grondstoffen of (landbouw)afval gemaakt worden, maar we nemen ook onze verantwoordelijkheid bij de afdankfase. Zwerfafval opruimen past perfect bij onze missie en visie,” aldus Hans Houtappels.

Handen uit de mouwen

Op donderdag 17 september steken de medewerkers van Moonen Packaging de handen uit de mouwen. “We hopen een zichtbaar verschil te maken en gaan ervan uit dat het daarna ook schoon blijft”, aldus Hans Houtappels.