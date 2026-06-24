Smeltend poolijs, snel slinkende biodiversiteit, hittegolven en overstromingen, nog steeds armoede en onrecht in grote delen van de wereld. Geen redden meer aan? Juist wel. Het boek De kracht van verbinding laat studenten, docenten en professionals zien wat ze vanuit hun eigen discipline kunnen betekenen voor een duurzamere planeet.

Anna Pot, coördinator van SDG-Nederland, krijgt op dinsdag 30 juni op de Radboud Universiteit het eerste exemplaar van De kracht van verbinding aangeboden. In haar voorwoord stelt ze: ‘Duurzaamheid is geen agenda voor idealisten, maar een noodzakelijke routekaart voor concrete urgente problemen.’

Prikkelend studiemateriaal

De kracht van verbinding is een initiatief van de Radboud Universiteit. Sinds 2022 is aandacht voor duurzaamheid in alle Nijmeegse bacheloropleidingen een verplicht onderdeel. Dit boek voorziet in de behoefte aan studiemateriaal dat studenten perspectief biedt over wat zij vanuit hun specifieke opleiding en achtergrond kunnen betekenen. Het gaat verder dan algemene omschrijvingen van problematiek en oplossingen en vult concreet in hoe iedereen een rol kan spelen vanuit eigen talent en interesse.

Wetenschap in de praktijk

In De kracht van verbinding laten wetenschappers uit diverse disciplines samen met professionals uit de praktijk zien hoe zij samenwerken aan een duurzame, rechtvaardige en groene wereld. Zo spart hoogleraar Jasper Krommendijk met advocaat Lisa-Marie Komp over hoe je fundamentele mensenrechten kunt veiligstellen. Ecofilosoof Gerard Kuperus legt samen met Igor Jellema, beleidsadviseur en hydroloog bij waterbedrijf Vitens, uit wat er nodig is om schoon drinkwater voor iedereen blijvend te kunnen garanderen.

De in totaal zeventien verhalen benadrukken de urgentie van de problemen, maar tonen vooral ook uitwegen. Ze inspireren tot nadenken en tot handelen – of iemand nu socioloog, bioloog, arts, historicus of jurist in spe is. Want met academische kennis en vaardigheden kan iedere afgestudeerde bijdragen aan een duurzamere wereld.

Om alle vakgebieden te bedienen vanuit een brede visie op duurzaamheid, is het boek ingedeeld naar de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s), in 2015 ondertekend door alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties. De verhalen en de bijbehorende lessuggesties bieden docenten en studenten een handvat om hieraan vanuit de eigen discipline gestalte te geven. De publicatie wordt open access landelijk gedeeld in netwerken voor universitair, hoger en middelbaar beroepsonderwijs.

Stof tot nadenken

Wetenschapsjournalisten Paul van den Broek en Bea Ros tekenden de verhalen op. Kunsthistoricus Peter Zunneberg selecteerde bij elk verhaal kunstwerken om studenten ook op een andere manier uit te dagen na te denken over de wereld van nu en morgen. Hoogleraar cultuureducatie Edwin van Meerkerk ontwikkelde bij elk hoofdstuk lessuggesties, met stof tot nadenken én doen.

Publicatie

De kracht van verbinding. Wetenschappers en professionals bouwen samen aan een duurzame toekomst | Uitgave van het digitaal platform Open Access van de gezamenlijke universiteiten | Vanaf 30 juni gratis online te lezen (Open Access)