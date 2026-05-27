Het vernieuwde Tinbergen Building op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het hoogste punt bereikt. Op de negentiende verdieping vierden betrokkenen dinsdag de bouwmijlpaal van het universiteitsgebouw, dat in 2027 een van de duurzaamste onderwijsgebouwen van Nederland wordt.

Vicevoorzitter van het College van Bestuur Ellen van Schoten sprak tijdens de bijeenkomst over de betekenis van het project voor de campus. “We bouwen hier niet alleen aan een gebouw, maar aan een plek waar nieuwe perspectieven ontstaan.”

Duurzaam universiteitsgebouw

Het Tinbergen Building, een gemeentelijk monument, krijgt moderne onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten voor onder meer Erasmus School of Economics. Bij de vernieuwing staat duurzaamheid centraal.

Op het dak komen 260 bifaciale zonnepanelen die aan twee kanten energie opwekken. Ook krijgt het gebouw een warmte-koudeopslaginstallatie, waardoor het energieverbruik voor verwarming en koeling met 60 tot 80% moet dalen.

Daarnaast bestaat de coating van de staalconstructie op de negentiende verdieping voor de helft uit gerecyclede PET-flessen.

Het gebouw heeft inmiddels de BREEAM Excellent-certificering ontvangen, de internationale duurzaamheidskwalificatie voor gebouwen, en maakt kans op de hoogste kwalificatie: BREEAM Outstanding.

Viering op de negentiende verdieping

De viering vond plaats op de negentiende verdieping, waarvan de wanden volledig uit glas bestaan en die een weids uitzicht over Rotterdam bieden, passend bij het motto van de verbouwing: New Perspectives. Daarbij werd stilgestaan bij de voortgang van de bouw en de toekomst van de campus.

Patrick Groenen, decaan van Erasmus School of Economics, benadrukte de betekenis van het gebouw voor studenten en medewerkers. “Dit gebouw is voor velen van ons veel meer dan beton en staal. Het is een plek vol herinneringen, ontmoetingen en academisch leven.”

Waardering voor bouwers

Tijdens de bijeenkomst was er aandacht voor de bouwvakkers en projectteams die dagelijks aan het gebouw werken.

Van Schoten sprak haar waardering uit voor iedereen die aan de bouw meewerkt. “Zij hebben hier dag in dag uit gewerkt, ook op momenten dat het tegenzat. Dat we vandaag het hoogste punt kunnen vieren, is heel waardevol.”

Ook Dennis Krol, directeur Heerkens van Bavel Bouw sprak namens de Berghege Heerkens Bouwgroep: “Vandaag vieren we vooral alle mensen die, zowel op locatie als achter de schermen, met zoveel inzet aan dit project werken. Hun vakmanschap maakt de vernieuwing en verduurzaming van zo’n omvangrijk gebouw mogelijk.”

De officiële opening van het vernieuwde Tinbergen Building staat gepland voor de zomer van 2027.

Foto: Arie Kers