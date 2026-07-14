Vijf jaar na de verwoestende overstromingen in Limburg is de verzekerbaarheid van lokale overstromingen verbeterd. Tegelijkertijd laat de ramp van 2021 zien dat Nederland kwetsbaar is en nog onvoldoende is voorbereid op extreme neerslag. Het Verbond van Verzekeraars roept daarom op om schade vaker vóór te zijn: door klimaatbestendig te bouwen, inwoners en ondernemers beter te informeren over hun risico’s en vooraf duidelijk te regelen hoe schade wordt afgehandeld bij een volgende grote calamiteit. Verzekeraars betaalden in totaal 211 miljoen euro aan schadeclaims naar aanleiding van de overstromingen in Limburg in 2021.

Vijf jaar na de verwoestende overstromingen in Limburg is de verzekerbaarheid van lokale overstromingen verbeterd. Tegelijkertijd laat de ramp van 2021 zien dat Nederland kwetsbaar is en nog onvoldoende is voorbereid op extreme neerslag. Het Verbond van Verzekeraars roept daarom op om schade vaker vóór te zijn: door klimaatbestendig te bouwen, inwoners en ondernemers beter te informeren over hun risico’s en vooraf duidelijk te regelen hoe schade wordt afgehandeld bij een volgende grote calamiteit.

Impact van extreem weer

De overstromingen in Limburg maakten in juli 2021 pijnlijk duidelijk hoe groot de impact van extreem weer kan zijn. Woningen, winkels, hotels en andere bedrijven liepen zware schades op. Veel bewoners en ondernemers kregen te maken met onzekerheid over herstel, schadeafhandeling en een gebrek aan duidelijkheid over wat wel en niet werd gecompenseerd.

Sindsdien zijn stappen gezet. Schade door lokale overstromingen, zoals overstromingen van beken en kleinere rivieren, wordt door meer verzekeraars gedekt dan in 2021. Ook is de samenwerking in de eerste fase na een grote calamiteit versterkt. Stichting Salvage coördineert de eerste dagen namens verzekeraars de inzet van reconditioneringsbedrijven. Daarmee kunnen schadebeperkende maatregelen sneller en efficiënter worden georganiseerd, is er één aanspreekpunt en ontstaat sneller rust en overzicht in de fase tussen noodhulp en herstel.

Geeke Feiter: “Nieuwe woningen en bedrijfspanden moeten met een landelijke norm beter zijn bestand tegen hevige neerslag”

Landelijke norm neerslag

Het Verbond pleit daarom voor een landelijke, wettelijke norm over wateroverlast. Nieuwe woningen en bedrijfspanden moeten zo beter bestand zijn tegen hevige neerslag. Ook moeten burgers en ondernemers beter weten welke risico’s zij lopen en welke dekking zij hebben. Dat vraagt om duidelijke informatie, goed advies en meer aandacht voor preventieve maatregelen.

Dit heeft het Verbond ook als consultatiereactie ingediend bij de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) van de Rijksoverheid. De strategie van de overheid om Nederland te beschermen tegen klimaatverandering.

Preventieve maatregelen

Woningbezitters kunnen vaak meer doen dan zij denken. Onderzoek van de Vrije Universiteit na de overstromingen in Limburg liet zien dat een substantieel (30-40%) deel van de schade kan worden voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Dat onderstreept volgens het Verbond het belang van risicobewustzijn, early warning en praktische preventie. Ook bij herstel na schade is winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan materialen die beter tegen water kunnen of technische maatregelen die schade bij een volgende overstroming verminderen. Zo wordt herstel niet alleen een terugkeer naar de oude situatie, maar ook een stap naar meer weerbaarheid.

“De ramp in Limburg heeft laten zien dat verzekeren belangrijk is, maar verzekeren alleen is niet genoeg”

Schade door overstroming van zeewater en grote rivieren

De schade door overstromingen vanuit grote rivieren, grote binnenwateren en zee is voor verzekeraars niet zelfstandig te dragen. Daarom blijft publiek-private samenwerking nodig, bijvoorbeeld om schadeafhandeling bij grote overstromingen vooraf beter te organiseren. De gesprekken met de overheid hierover zijn sinds juli 2021 geïntensiveerd, maar een oplossing is er tot op heden nog niet.

“De ramp in Limburg heeft laten zien dat verzekeren belangrijk is, maar dat verzekeren alleen niet genoeg is,” zegt Geeke Feiter, directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars. “Extreem weer zal vaker voorkomen. Daarom moeten we schade vóór zijn: door slimmer en klimaatbestendiger te bouwen, mensen beter te waarschuwen (met behulp van het Early Warning Centre van het KNMI) en vooraf duidelijk te regelen wie helpt als het misgaat. Op het moment dat water door de straat stroomt, wil je geen discussie over loketten of verantwoordelijkheden. Dan wil je duidelijkheid, snelheid en handelingsperspectief. Anders krijg je wederom een ramp na de ramp zoals vijf jaar geleden in Valkenburg.”