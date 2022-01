Mister Barish biedt een duurzame kop koffie

Een duurzame kop met zwart goud voor iedereen: dat is waar het koffiemerk Mister Barish voor staat. Door de verkoop van losse koffiebonen, tegen eerlijke prijzen ingekocht van plantages met milieuvriendelijke producten, wil het merk het groeiende gebruik van wegwerpplastic tegengaan. Uniek in Nederland: Mister Barish verkoopt maandelijkse abonnementen waarbij de klant per kopje koffie betaalt. Daarbij inbegrepen zit een toestel, de service en ondersteuning en de meest geschikte bonen. Zo wordt goed en luxe koffiedrinken toegankelijker voor een breder publiek. In december opent Mister Barish zijn eerste Experience Store in Amsterdam, waarmee het merk officieel wordt gelanceerd in Nederland.

De oprichters van Mister Barish, Antwerpse Stef Lefebre en Amsterdammer Tim van Tittelboom, stampten in een paar jaar tijd een bijzonder koffiemerk uit de grond. Zij merkten dat er, ook op kantoor, vooral platte koffie werd gedronken. Tijdens een herfstwandeling op het strand van Knokke besloten ze de handen in één te slaan om de beste, maar tegelijk de makkelijkste koffie te produceren. Zo geniet iedereen van een kop zwart goud.

Mister Barish staat voor ‘coffee as a (e-)service’. Je kan er je machine, de bonen én de wijze raad krijgen die je nodig hebt om de allerbeste koffie je kopje in te laten vloeien. Een oplossing voor veel kantoren, maar ook voor thuis. Uniek aan het merk: de bonen worden vanaf het begin geroosterd en getest in koffiemachines. Hierdoor zijn de bonen een stuk minder vet dan andere koffiebonen die bijvoorbeeld in de supermarkt verkrijgbaar zijn. De bonen zijn helemaal geoptimaliseerd voor koffiemachines, waardoor de kwaliteit koffie die uit het apparaat komt het allerhoogst is.

Net voor de uitbraak van corona kwam Mister Barish op de markt als B2B-merk. Waar hun focus lag op bedrijven, werkte plots iedereen vanuit huis. Stef en Tim gingen de uitdaging aan en draaiden het hele verhaal noodgedwongen richting de B2C-markt. In het tweede boekjaar, midden in de coronacrisis, draaide het bedrijf al meteen een omzet van 1,7 miljoen euro. “Mensen werken thuis, maar willen ook daar genieten van de allerbeste koffie”, zegt Stef. “We hebben ons verhaal daarop verder gebouwd, en zo zijn we nu ook in de huiskamer te vinden.”

Duurzame koffie

Mister Barish vindt het niet alleen belangrijk dat de koffie goed smaakt, maar ook dat de bonen duurzaam worden geproduceerd. Daarom draagt het merk het ‘Rainforest Alliance’-keurmerk, een internationaal keurmerk voor arbeidsomstandigheden, natuurbehoud en milieu voor producten uit gebieden waar regenwoud groeit. Zo moeten koffieboeren voldoen aan 200 eisen op het gebied van natuurbehoud, waterbehoud en bosbeheer. Bovendien moeten werknemers op koffieplantages minstens het minimumloon en goede secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen, waaronder een veilige leefomgeving.

Ook draagt het bedrijf graag een steentje bij aan het verkleinen van de afvalberg. Door het bean-to-cup-principe te hanteren, zijn capsules verleden tijd. Mister Barish werkt met maandabonnementen, waarbij de klant per kopje koffie betaalt. Daarbij inbegrepen zit een toestel, de service en ondersteuning en de meest geschikte bonen. Waar bij een concurrent de prijs van een capsule rond de 30 eurocent ligt, kost een kopje koffie bij Mister Barish beduidend minder. Afhankelijk van het toestel en de blend, betaal je bij Mister Barish gemiddeld 23 cent per kopje koffie.

Vanaf begin 2022 is een maandabonnement niet alleen verkrijgbaar voor de B2B-markt, maar ook voor de consument. Daarmee maakt Mister Barish voor het eerst in Nederland op deze manier kwaliteitskoffie beschikbaar en toegankelijk voor de consument.

In december opent Mister Barish zijn eerste Experience Store op de Spiegelgracht in Amsterdam. “Hier voorzien we vooral dat mensen ons online kunnen raadplegen om hun koffie te optimaliseren. Met de huidige maatregelen is het belangrijker dan ooit dat we onze klanten zowel online als offline goede ondersteuning bieden om de allerbeste koffie uit de toestellen te laten stromen. Onze store zal er helemaal op voorzien zijn om via een online meeting onze klanten te servicen. Voor ons is dit retail 2.0, de toekomst.”