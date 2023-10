Vanaf vandaag is Nederland een klimaatpósitief merk rijker: Wonder Beans. Wonder Beans, een van de merken van de We Wonder Company, is de eerste koffie die meer CO₂ opneemt dan uitstoot. Ze doen er niet alleen alles aan om de uitstoot van CO₂ te voorkomen, het merk bouwt ook koffieplantages om tot ‘Wonder Farms’. Dit doen ze door middel van de landbouwmethode Carbon Farming: waarbij maar liefst acht keer meer CO₂ kan worden opgenomen dan met reguliere landbouwmethoden. De koffie is 100% biologisch, circulair, smaakvol en dat allemaal voor een eerlijke prijs voor de boer en consument. Het doel van Wonder Beans: alle 15 miljoen koffie- en theeplantages ter wereld ombouwen tot CO₂-slurpende Wonder Farms, door open en eerlijk te zijn over hun werkwijze en anderen te inspireren.

Wonder Farms

Onlangs kwam de zevende editie van Koffie Barometer uit, een jaarlijks onderzoek dat een overzicht publiceert over duurzaamheid binnen de koffiesector. Hieruit bleek onder andere dat in acht van de tien koffieproducerende landen het koffie-inkomen van de boer op of onder het niveau van een leefbaar inkomen ligt. Om toch rond te kunnen komen, breidt de boer zijn plantages steeds verder uit: hierdoor is de afgelopen jaren 130.000 hectare bos verloren gegaan. Dat moet anders, vindt Wonder Beans, om die reden roept het koffiemerk de ‘Wonder Farms’ in het leven. Reguliere koffie- en theeplantages worden getransformeerd tot Wonder Farms. Hierop wordt de moderne landbouwmethode Carbon Farming toegepast, waarmee tot acht keer meer CO₂ kan worden opgenomen. Dit doen ze plantage voor plantage met als uiteindelijk doel om middels kennisdeling alle 15 miljoen hectare koffie- en theeplantages ter wereld om te bouwen naar CO₂-slurpende Wonder Farms. Het merk koopt direct in bij de boer, waardoor er geen handelaren, exporteurs of importeurs aan te pas komen. Dit zorgt voor behoud van natuur, kwaliteit én de boer is verzekerd van een eerlijke prijs.

Oprichters Ferry en Maarten zijn Wonder Beans gestart met als doel om de aarde zo goed mogelijk achter te laten voor de toekomstige generatie. Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben bij commerciële bedrijven, was het volgens Ferry Poppegaai tijd om alles wat hij had geleerd in te zetten voor een betere wereld. Ferry: “Het is tegenwoordig zo vanzelfsprekend dat we de aarde uitputten. Als een feit. Het moet toch mogelijk zijn om het tij te keren als we de handen ineenslaan om samen een positieve klimaatverandering te realiseren. Waarbij de planeet in balans is en leefbaar is voor de volgende generaties. We zijn het aan alle kinderen van deze wereld verplicht.” Het kan anders, vond Ferry, en zo geschiedde: het eerste klimaatpositieve koffiemerk Wonder Beans was geboren.

Crazy good coffee & tea voor thuis en op werk

De koffie van Wonder Beans is 100% biologisch, circulair en wordt op smaak beoordeeld met een 8,5+. Het aanbod is breed, van aantrekkelijk geprijsde tot zeer bijzondere ‘single estate specialty’ koffies. Wonder Beans richt zich zowel op de consument als op de zakelijke markt. Bedrijven ontvangen de koffie in unieke koffieblikken, samen ontwikkeld met de Universiteit van Wageningen, om zo de meest duurzame verpakkingsvorm te kunnen realiseren. Consumenten ontvangen de koffiebonen in een plasticvrije brievenbuszak, en de koffiecups kunnen na gebruik zelfs op de composthoop. Maar dat is nog niet alles, de We Wonder Company verkoopt ook Wonder Leaves: handgeplukte thee, verschillende kruidentheeën en infusions van de hoogste kwaliteit. De theezakjes worden verpakt in doosjes die zijn gemaakt van plantageafval, 100% circulair dus.

De producten zijn verkrijgbaar via de website en zakelijk ook via regionale koffieleveranciers.