Ministerie van Defensie kiest voor duurzaam en circulair meubilair van VepaDrentea

VepaDrentea levert tenminste de komende drie jaar het kantoormeubilair voor het Ministerie van Defensie. Het contract is Europees aanbesteed. VepaDrentea gaat duurzame en circulaire bureaus, kasten en vergadermeubilair leveren waarbij de voorkeur gaat naar ‘tweede leven’ meubilair. Het meubilair voldoet aan hoge duurzaamheidseisen. Workbrands uit Eindhoven is circulair partner in dit project.

De scope van het contract bestaat uit zit-/sta-bureaus, vergadertafels, stoelen, directiemeubilair en meubilair voor gezondheidscentra, wachtruimtes en legeringskamers. Alle ruimtes worden waar mogelijk ingericht met tweedehands meubilair dat voor Defensie door VepaDrentea gerefurbisht wordt. Dit meubilair heeft al een gebruiksperiode gehad en wordt opnieuw ingezet. Indien dit refurbished meubilair niet voldoet aan de gestelde eisen levert VepaDrentea circulair nieuw meubilair, geproduceerd in de eigen productielocaties in Emmen en Hoogeveen.

Hernieuwde samenwerking

Bert Top, directeur VepaDrentea: “Wij kijken enorm uit naar de hernieuwde samenwerking met Defensie. Tot 2017 waren we ook contractpartner en we zijn ontzettend blij dat we dit contract opnieuw mogen invullen. Wij hebben de laatste jaren een belangrijke verandering doorgemaakt van een lineair naar een circulair businessmodel. Dan is het fijn om deze waardering te krijgen. Het winnen van zo’n groot en belangrijk circulair contract is een beloning voor de investeringen die we gedaan hebben. En een enorme impuls om te versnellen en door te ontwikkelen”

Circulair inkopen

Het ministerie van Defensie wil met de keuze voor VepaDrentea actief bijdragen aan de circulaire economie en de ambities van de Rijksoverheid. In andere contracten die de afgelopen jaren zijn afgesloten voor de kantoorinrichting bij andere Rijksorganisaties heeft het rijk veel ervaring opgedaan. In de invulling van het contract met Defensie is hier uiteraard gebruik van gemaakt. Tamara van Vastenhoven, werkzaam bij Rijkswaterstaat en Categoriemanager kantoorinrichting Rijksoverheid: “We hebben onszelf als categorie een ambitieus circulair doel gesteld. Dat kunnen we niet alleen realiseren. Een goede samenwerking met onze leveranciers en deelnemers is essentieel om deze transitie tot een succes te maken. Met VepaDrentea hebben we een ervaren partner gevonden, die net als ons streeft naar de meest duurzame en circulaire oplossing. Samen gaan we aan de slag om onze doelen te behalen”

Volledig circulair

Nieuw circulair meubilair of gebruikt meubilair dat voor het Ministerie van Defensie wordt aangepast, voldoet aan tal van circulaire eisen zoals modulair ontwerp en een lage CO2-footprint. Daarnaast wordt elk meubelstuk voorzien van een grondstoffenpaspoort. Nieuw circulair meubilair wordt waar mogelijk geleverd in hybridevorm. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van refurbished onderdelen in combinatie met nieuwe delen. Bestaande zit-/sta-bureaus worden bijvoorbeeld enkel voorzien van een nieuwe zit-/sta-mechaniek, alle andere onderdelen worden hergebruikt. Ook het onderhoud en reparaties aan de meubels vallen binnen de scope van het contract, net als het uitvoeren van circulaire experimenten met biomateriaal. “We hebben er alle vertrouwen in dat we op deze manier met z’n allen onze circulaire doelstellingen kunnen behalen,” sluit Bert Top af.