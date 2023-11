Koninklijke Jaarbeurs biedt haar exposanten vanaf vandaag de mogelijkheid om hun beursstand op te bouwen met duurzame en circulaire materialen. Met de introductie van de duurzame beursstand zet Jaarbeurs een belangrijke stap in het verder verduurzamen van haar beurzen en evenementen. De Utrechtse evenementenlocatie werkt hierin samen met leveranciers als Vepa the furniture factory, JMT en A-Booth.

Marloes van den Berg, Chief People & Sustainability Officer Koninklijke Jaarbeurs: “De introductie van de duurzame beursstand draagt bij aan onze ambitie om de meest duurzame organisator en facilitator van beurzen en evenementen in Europa te worden. Met het zogeheten duurzame deelnamepakket kunnen we exposanten een keuze bieden waarmee zij echt impact kunnen maken op de beursvloer.”

Circulaire materialen: van wand tot meubilair

Het nieuwe deelnamepakket voor exposanten omvat duurzame en circulaire materialen dat zorgt voor minder CO2-uitstoot dan de traditionele deelnamepakketten. Zo levert Vepa the furniture factory duurzaam meubilair, waaronder stoelen en krukken gemaakt van gerecyclede PET-flessen en tafelbladen vervaardigd uit resthout. Deze tafelbladen zijn geproduceerd in samenwerking met Maakbedrijf Werkpro dat dagbestedingstrajecten organiseert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarnaast zorgt JMT Nederland BV voor de verhuur en logistiek van het Vepa meubilair. Jean-Pierre Brouwers, managing director JMT Nederland BV: “We zijn ontzettend trots dat we deze stap samen met Jaarbeurs en Vepa zetten. Het past precies in onze filosofie om exposanten duurzame meubilairpakketten aan te bieden en hen de kans te geven zich op dit onderdeel ook onderscheidend te laten zijn. Voeg daar het sociale aspect van de uit resthout geproduceerde Werkpro bladen aan toe en we laten een betere wereld achter voor onze kinderen.”

De wanden van de duurzame beursstand worden geleverd door A-Booth en bestaan voor driekwart uit gerecycled materiaal. Daarnaast werkt Jaarbeurs samen met tapijtleverancier JMT Floorcoverings die duurzaam beurstapijt levert.

Nieuwe wetgeving

De aankondiging van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) benadrukt de groeiende behoefte aan transparantie over duurzaamheidsinspanningen van bedrijven. Vanaf 2025 eist deze Europese wetgeving dat onder andere milieu-impact, sociale verantwoordelijkheid en duurzaam beleid wordt gerapporteerd. “Met het naleven van de CSRD-normen wordt niet alleen aan een wettelijke verplichting voldaan, maar het is ook een strategische zet voor bedrijven om hun duurzame beleid verder uit te dragen en hun CO2-uitstoot te verminderen”, stelt Van den Berg.

Het duurzame deelnamepakket is vanaf nu beschikbaar bij Jaarbeurs.