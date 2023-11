Amsterdam is een nieuwe werkplek rijker: deze week opent HNK Amsterdam Sloterdijk aan de Radarweg 60. Dit is de eerste HNK-locatie die volledig aansluit bij de nieuwe visie van het flexibele kantoorconcept, waarbij alles draait om hospitality, duurzaamheid, well-being en gemak. HNK Amsterdam Sloterdijk staat in het hart van de snel transformerende stadswijk Sloterdijk, op steenworp afstand van het intercity-treinstation Amsterdam Sloterdijk. Het design van het kantoor is ontwikkeld door hospitality design studio HD+VK en is duurzaam en verrassend met iconische elementen. De intuïtieve lay-out zorgt ervoor dat mensen zich gemakkelijk door de ruimtes bewegen en interactie wordt gestimuleerd.

Duurzaam, verrassend en comfortabel

Deze nieuwe locatie is ontwikkeld in lijn met de vernieuwde visie van HNK: het creëren van werkomgevingen die volledig gericht zijn op het realiseren van ultieme groei voor mens en organisatie. HNK gelooft dat hoe beter je je voelt, hoe beter je je werk kunt doen. In het interieurontwerp van deze locatie staan daarom duurzame keuzes en het bieden van comfort centraal. Op HNK Amsterdam Sloterdijk zijn faciliteiten toegevoegd die de verschillende manieren van werk faciliteren en stimuleren, zoals een co-working space met curved screens en refurbished Herman Miller stoelen, een bibliotheek met open haard, een podcast studio, wellnessruimte en een uitgebreid restaurant met bar. De meeting rooms zijn speciaal ingericht op het doel van de vergadering: van een creatieve brainstorm tot een onvergetelijk evenement.

De essentiële rol van duurzaamheid

Duurzaamheid is een essentieel onderwerp voor een kantoor van de toekomst. De drie pijlers van het nieuwe kantoorconcept van HNK: duurzaamheid, health & well-being en productiviteit zijn onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Als productiviteit het einddoel is, moeten heatlh & well-being eerst in orde zijn, en dat vraagt onder andere om een duurzame aanpak. Een blinde vlek in de duurzaamheidsaanpak van bedrijven is veelal de inrichting van de werkomgeving. Bijna al het kantoormeubilair eindigt nog op de vuilnisbelt, terwijl er in de levenscyclus van een bureaustoel bijvoorbeeld wel 70 tot 80 procent aan CO2 bespaard kan worden door te kiezen voor een circulaire variant. Voor een gemiddeld kantoor van 750 m2 kan de uitstoot 20 tot 30 procent worden verminderd door circulair gebruik van meubilair. Daarom is er voor de managed offices van HNK gekozen voor het circulair meubilair van NORNORM, een Scandinavische voorloper in de wereld van circulair kantoor meubilair.

Een (hotel)lobby vol groen

De eyecatcher van het kantoor is de lobby vol groen, die met een 5-meter hoge boom doet denken aan de entree van een hotel. Het design met natuurlijke en organische vormen biedt huurders en hun gasten de mogelijkheid om bij te praten of zich juist even terug te trekken. Er wordt muziek afgespeeld die is afgestemd op de ruimte en het moment van de dag en is er een speciale geur ontwikkeld die past bij het HNK merk.

Robert Sparreboom, Head of HNK: ‘De kantorenmarkt is de afgelopen jaren volledig veranderd. In een tijd waarin je overal kunt werken, wordt er steeds meer verwacht van een werkplek. Duurzaamheid, flexibiliteit en persoonlijke wensen worden steeds belangrijker voor werknemers, terwijl organisaties meer dan ooit op zoek zijn naar de juiste workforce, die betrokken, gemotiveerd en productief blijft. Op basis van deze inzichten hebben wij HNK Amsterdam Sloterdijk ontwikkeld. Een locatie waarin alle elementen die wij belangrijk vinden samenkomen en perfect aansluit bij de behoefte van organisaties. Het is een plek waar je je welkom voelt en kunt werken op de manier die bij jou past.’