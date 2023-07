Koninklijke Jaarbeurs en circulaire meubelfabrikant Vepa the furniture factory gaan een duurzame samenwerking aan. De bedrijven bundelen hun krachten om de beurzen en evenementen bij de evenementenlocatie in Utrecht nog verder te verduurzamen.

Marloes van den Berg, Chief Sustainability Officer, Koninklijke Jaarbeurs: “Met deze samenwerking kunnen we echt grote stappen zetten om de meest duurzame organisator en facilitator van Europa te worden. Het gebruik van materiaal is een van de elementen waar we in de evenementenbranche een grote verduurzamingsslag moeten maken. Vepa is een innovatieve meubelproducent en een toonaangevende organisatie op het gebied van duurzaamheid met oog voor de toekomst.” Vanaf het najaar van 2023 zijn de circulaire stoelen en krukken van Vepa te zien op beurzen en evenementen van Jaarbeurs en kunnen exposanten ze bestellen in een nieuw circulair deelnamepakket.

Duurzame visie

“Wij vullen elkaars visie aan om samen te werken aan een betere, duurzame wereld volgens een volledig circulair samenwerkingsmodel.” Aldus Erik Luisman, Sustainability & Business Development Vepa. De bedrijven hebben voor het proces ook een nauwe samenwerking met partners BUUR en JMT. BUUR, zusterbedrijf van Vepa en gespecialiseerd in circulaire verhuur- en dienstverleningspakketten, beheert de voorraad met speciale pakketten voor Jaarbeurs in haar magazijn. JMT, verhuurspecialist, is verantwoordelijk voor de logistieke operatie waarbij de producten vanuit het magazijn naar Jaarbeurs worden vervoerd en geretourneerd.

Circulaire deelnamepakketten

“Wij willen exposanten van eigen beurzen en events van Jaarbeurs en organisatoren van de evenementen die wij faciliteren een duurzame keuze bieden”, stelt van den Berg. “De Felt Fine stoelen en Felt High barkrukken van Vepa, die per stuk zijn gemaakt van respectievelijk 68 en 20 PET-flessen, zijn in het najaar van 2023 beschikbaar in onze webshop waar organisatoren materialen voor hun evenement kunnen bestellen. Daarnaast starten wij dan met het bieden van circulaire deelname pakketten voor exposanten. Naast de circulaire stoelen en krukken bestaan de pakketten onder andere uit circulair tapijt, led-verlichting en modulaire standbouw. Daarmee kunnen we een grote slag slaan om de hoeveelheid CO 2 terug te dringen.”

Stoelen van operatiemateriaal

Vepa produceert duurzame stoelen door het hergebruik van restmateriaal, groene grondstoffen en minimale logistiek. De circulaire stoelen van Vepa waren in juni als pilot al te zien tijdens Zorg & ICT, een vakbeurs gericht op zorgprofessionals. Extra speciaal was dat juist de stoelen die daar ingezet zijn, gemaakt waren van restmateriaal uit operatiekamers. Marloes van den Berg: “Het is fantastisch om te kunnen laten zien hoe ver we met circulariteit kunnen gaan. Materiaal dat de zorgprofessional zelf in het ziekenhuis in de prullenbak gooit, zien ze nu terug in de Blue Finn stoelen van Vepa op deze beurs.”

Restmateriaal van beurzen

Vepa gaat verder dan alleen het hergebruik van materiaal. Luisman: “Inmiddels behoort Vepa tot de top van duurzame meubelfabrikanten in Europa. In het biobased Research-Lab van Vepa draaien wij pilots en doen wij proeven met restmaterialen en grondstoffen om daadwerkelijk het onmogelijke mogelijk te maken.” Om de samenwerking naar een hoger niveau te brengen, inventariseren Jaarbeurs en Vepa ook de mogelijkheid om restmateriaal van beurzen en evenementen te gebruiken voor het ontwikkelen van nieuwe stoelen en tafels. “Jaarbeurs zet continu stappen om in 2030 de meest duurzame evenementenlocatie en -organisator van Europa te zijn. Met de 2,3 miljoen mensen die we jaarlijks ontvangen kunnen we een positieve impact hebben op onze omgeving. Van bezoeker tot organisator. Met het gebruik van restmateriaal van onze eigen evenementen in nieuw meubilair is de cirkel helemaal rond.” Aldus Van den Berg.

Foto: v.n.l.r. Jean-Pierre Brouwers, Marloes van den Berg, Erik Luisman, Toon Mampaey