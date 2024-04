De glastuinbouw laat onderzoeken hoe CO2 die nodig is om planten in kassen te laten groeien, uit de buitenlucht is af te vangen. Nu gebruiken glastuinders daarvoor nog veelal CO2 die vrijkomt bij de verbranding van aardgas in de ketels en warmtekracht-koppelingen waarmee de kassen worden verwarmd. Omdat steeds meer glastuinbouw- ondernemers van het aardgas af gaan en telen in een duurzame en klimaatneutrale kas, zijn nieuwe CO2-bronnen nodig. CO2 uit buitenlucht kan een belangrijke optie zijn. Het onderzoek naar de afvang van CO2 uit buitenlucht gebeurt in het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) CO2 uit Buitenlucht bij Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in Bleiswijk. Het centrum werd maandag 22 april 2024, op uitnodiging van Glastuinbouw Nederland, geopend door minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

“De glastuinbouw blijft als topsector vooroplopen op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. En daar ben ik trots op! De sector heeft al veel stappen gezet in energiebesparing en verduurzaming en met deze nieuwe technologie gaan we dit nog verder versnellen. Zo kan de sector in 2040 klimaatneutraal worden én wereldwijd toonaangevend blijven”, zo zei de bewindsman tijdens de opening.

Ondernemers in de glastuinbouw zetten grote stappen om in 2040 klimaatneutraal bloemen, planten, groenten en fruit te produceren. CO2 is een van de belangrijkste grondstoffen voor de groei van planten. Nu komt het overgrote deel van die CO2 nog uit de verbranding van aardgas in verwarmingsketels en warmtekrachtkoppelingen (WKK’s). In een klimaatneutrale kas zonder gas, moet CO2 uit andere bronnen komen. Buitenlucht kan een belangrijke alternatieve bron zijn.

Belangrijke oplossing

Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland is blij met de komst van het IDC. “De glastuinbouw is volop actief met de energietransitie. Daarin is CO2-voorziening één van de grote knelpunten. Als we erin slagen op betaalbare wijze voldoende zuivere CO2 uit buitenlucht af te vangen, kunnen we dit knelpunt oplossen. Het IDC kan daar een belangrijke rol in spelen.”

Zes systemen getest

In het IDC worden tot en met 2026 zes verschillende systemen die CO2 uit buitenlucht afvangen, getest en gedemonstreerd. “In dit project onderzoeken we de haalbaarheid van deze systemen”, vertelt Alexander Boedijn, onderzoeker bij WUR Glastuinbouw. “Is de CO2 van voldoende kwaliteit om toe te dienen aan planten, wat is het energiegebruik van de CO2-afvang en hoe zijn de systemen optimaal toe te passen in kassen?”