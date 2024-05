’s Werelds eerste CO 2 -negatieve tuinbouwkas is op de markt. Deze technische innovatie produceert de grootste hoeveelheden verse groente, met minder fossiel energieverbruik en zelfs lagere kosten per kilo vers product dan reguliere kassen. De Westlandse tuinbouwinnovator KUBO lanceert de baanbrekende kas aan tuinders, investeerders en overheden tijdens de GreenTech RAI van 11 tot en met 13 juni in Amsterdam en verwacht ook op haar internationale markten grote interesse. De glastuinbouwsector toont met deze ontwikkeling namelijk aan verantwoordelijkheid te nemen; voor zowel voedselzekerheid als ook CO 2 -reductie.

Wereldwijde oplossing



De internationale KUBO Group, familiebedrijf sinds 1945, vernieuwt teeltmethodes en haar kassenaanbod al decennialang. Deze doorbraak is echter baanbrekend voor de vereiste verduurzaming van de wereldwijde voedselproductie en komt op een moment dat de wereld CO 2 -negatieve groenteteelt uitstekend kan gebruiken.

“We zijn geen bedrijf dat ellenlange wetenschappelijke trajecten doorloopt maar pragmatici. Als ons Blue Lab research team een vondst doet, wordt die meermaals in gescheiden kassen getest en technisch tot een ultiem marktproduct uitgewerkt. Ter validatie zoek je partners als de Climate Neutral Group en SBTi, maar bij groen licht móet het naar de markt”, aldus KUBO’s CEO Wouter Kuiper.

KUBO werkt inmiddels met enkele vaste klanten al succesvol samen met de nieuwe kassen, maar zoekt nu nadrukkelijk versnelling en vergroting om echt duurzame impact te kunnen gaan maken. Vandaar dat ook in Europa en het Midden Oosten, Noord-Amerika en Azië grote tuinbouwondernemers, investeringsmaatschappijen en overheden proactief bijgepraat worden over hun nieuwste, duurzame, lokale voedselproductiemogelijkheden.

Werking gebaseerd op data-analyse en technische aanpassingen



De meest geproduceerde en gebruikte groente is wereldwijd de tomaat. Daar vonden de eerste tests mee plaats waarop de innovatieve kas gebaseerd is. Doordat met nieuwste klimaatsystemen de staat in de kas exact kan worden gemonitord via een continue stroom aan data, kun je ook nét zo exact de optimale hoeveelheid levensstoffen aan de planten geven. Zo kwam KUBO tot minder benodigde energie, minder water en minder bestrijdingsmiddelen.

Maar de duurzaamheidskern is de vondst om te stoppen met toegevoegde CO 2 , nodig voor de groei van groente. Dit werd daarom voorheen extra toegevoegd, maar op een manier dat veel CO 2 ook de kas weer via het dakraam verliet. Het technisch creëren van de exact juiste buitenlucht-ventilatiestroom langs de bladeren maakt het mogelijk dat de planten hun eigen CO 2 uit die buitenlucht halen in plaats van het voorheen massaal toevoegen ervan. Het resultaat van de teeltvondst en de technische kasaanpassingen is nu op de markt als de eerste CO 2 -negatieve kas, omdat er bij groenteproductie dus koolstof aan de buitenlucht onttrokken wordt.

Vertrouwen in innovatie



Duurzame innovatie is er volop, maar krijgt doorgaans pas impact als de ROI (return on investment) niet alleen positief voor de planeet is, maar ook voor de productie en de opbrengsten voor tuinbouwondernemers en investeerders. Het totale businessplaatje moet positief zijn, hetgeen bij deze baanbrekende kasinnovatie klopt. Professor Leo Marcellis van de WUR: “De tuinbouwsector moet innovatief zijn en met oplossingen komen. Als de door KUBO geteste feiten over voedselvolumes, kosten én de duurzaamheidswinsten overeind blijven bij de wereldwijde uitrol nu, laat dit zien hoe innovatief de sector de toekomst aangaat. Ik ben heel nieuwsgierig naar de verdere resultaten.”