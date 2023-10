SIG kondigt de lancering aan van de onderscheidende on-the-go kartonnen fles SIG DomeMini. Deze kleine kartonnen verpakking biedt al het gemak van een plastic fles en de duurzaamheidsvoordelen van een kartonnen verpakking.

SIG DomeMini heeft een opvallend design en spoort consumenten aan na te denken over de verpakkingen die ze kiezen, zeker als het gaat om duurzaamheid. Drankfabrikanten kunnen zo een oplossing kiezen die aanzienlijk minder plastic op de markt brengt en tegemoetkomt aan de groeiende ‘paperization’-trend.

Christoph Wegener, CMO bij SIG: “De markt voor dranken voor onderweg blijft groeien en biedt een enorm potentieel. Door gemak te combineren met duurzaamheid zet SIG DomeMini de toon en biedt het een nieuwe drinkervaring voor consumenten, die nu onderweg van hun favoriete drankje kunnen genieten en tegelijkertijd helpen plastic afval te verminderen.”

SIG DomeMini bestaat bijna geheel uit FSC™-gecertificeerd karton en is geproduceerd met 100% hernieuwbare elektriciteit. Met het hoge aandeel van hernieuwbaar bio-based materiaal en een slim resource-efficiënt en ruimtebesparend ontwerp, heeft SIG DomeMini duidelijk een aantal milieuvoordelen ten opzichte van alternatieve verpakkingen als plastic flessen.

SIG DomeMini is voor mensen onderweg of forenzen zeer praktisch in het gebruik. Uit de centraal geplaatste SIG DomeMiniCap kun je gemakkelijk drinken, net als uit een fles. Het pak is eenvoudig te openen en weer te sluiten. Daardoor kan het pak veilig in een tas worden meegenomen.

De SIG DomeMini 12 Aseptische vulmachine kan 12.000 verpakkingen per uur vullen – in totaal zeven inhoudsmaten van 180 tot 350 ml op één en dezelfde machine met volumewisseling in slechts 15 minuten. Dit maximaliseert de efficiëntie en flexibiliteit en biedt een uitstekend rendement op de investering voor drankenfabrikanten.

De lancering van de kleine SIG DomeMini kartonnen fles maakt deel uit van SIG’s inspanningen om verpakkingen voortdurend te verbeteren. De eerste marktintroductie van SIG DomeMini vindt plaats in China, waarbij uitbreiding naar andere landen snel zal volgen.

Christoph Wegener: “Onze nieuwe SIG DomeMini on-the-go premiumverpakking is een perfecte aanvulling op onze al succesvolle SIG Dome aseptische kartonnen gezinsfles. We kunnen bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie nu een flesvormige kartonnen productfamilie bieden voor onderweg en thuis, die geen concessies doet aan gemak en die superieure duurzaamheidsprestaties levert. Het opvallende ontwerp van de SIG Dome-familie valt ook echt op in het schap, waardoor het zich duidelijk onderscheidt van andere verpakkingen.”

Fotobijschrift: SIG kondigt de lancering aan van de opvallende en onderscheidende on-the-go kartonnen fles SIG DomeMini. Deze kleine kartonnen verpakking biedt al het gemak van een plastic fles en de duurzaamheidsvoordelen van een kartonnen verpakking.