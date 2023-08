Frisdrankmerk Hero gaat haar bekende zwarte bessensappen Cassis voor het eerst in kartonnen verpakkingen op de markt brengen. Hero Benelux heeft gekozen voor SIG MagnumBloc 1.500 ml aseptische kartonnen verpakkingen, met verpakkingsmateriaal op basis van SIG Terra Forest polymeren. Vanaf deze maand zijn Hero Cassis The Original en Hero Cassis Zero in Nederland in drankkarton verkrijgbaar.

De lancering past in Hero’s voortdurende duurzaamheidsstrategie, waarbij het bedrijf ernaar streeft het milieu zo min mogelijk te belasten. Consumenten kunnen nu Cassis-sappen kopen in een van de meest duurzame verpakkingsoplossingen. Zo zijn de nieuwe SIG-kartonnen verpakkingen gemaakt van SIG Terra Forest-gebaseerd polymeer verpakkingsmateriaal, dat een tot 51% lagere CO2-voetafdruk heeft dan een standaard SIG-verpakking. De verpakking is volledig recyclebaar, consumenten kunnen de verpakking eenvoudig plat vouwen en samen met de dop in de daarvoor bestemde PMD-bak of -zak doen.

Genieten van Cassis in duurzamere verpakking

Kim Luu, Brand Manager Drinks bij Hero Benelux: “Het aangaan van partnerschappen met leveranciers zoals SIG is een integraal onderdeel van onze doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen, de natuur te beschermen en een netto positieve impact op het milieu te hebben. De lancering van onze eerste Cassis sappen in SIG kartonverpakkingen, met verpakkingsmateriaal op basis van SIG Terra Forest polymeren, betekent ook dat onze consumenten nu kunnen blijven genieten van de geweldige smaak en kwaliteit van onze Cassis sappen, maar dan in een duurzamere verpakking.”

Karton dat wordt gebruikt voor SIG Terra Forest-polymeren is afkomstig uit 100% FSC™-gecertificeerde bossen en andere geverifieerde bronnen; de hernieuwbare polymeren uit bossen die worden gebruikt voor de sluiting en de laminering van het karton zijn gecertificeerd volgens het certificeringsschema ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification). De ultradunne laag aluminium is ASI-gecertificeerd (Aluminum Stewardship Initiative) en beschermt tegen licht en zuurstof. De drie belangrijke grondstoffen zijn dus afkomstig van gecertificeerde verantwoorde bronnen via massabalanssystemen.

Dezelfde originele en unieke smaak

Sonia Voicu, Marketing Manager Benelux & France bij SIG: “Met zo’n sterk erfgoed in de frisdrankmarkt in de Benelux is het spannend om te zien dat het iconische merk Hero Cassis een belangrijke stap voorwaarts zet door te kiezen voor onze duurzame verpakkingen. We zullen met onze partners blijven samenwerken om de markt te vernieuwen en ons aan te passen aan de steeds veranderende behoeften van zowel de industrie als de consument.”

De Cassis sappen behouden dezelfde originele en unieke smaak, waar consumenten al sinds 1938 van genieten, maar dan zonder koolzuur. De zwarte bessen die worden gebruikt voor de fermentatie blijven afkomstig van de vruchtbare kleigrond van de Nederlandse provincie Zeeland. De lokale zwarte bessen en het unieke brouwproces zorgen voor de unieke en authentieke smaak waarmee Hero Cassis zich onderscheidt.