HEMA speelt in op de stijgende vraag naar ‘positieve wijnen met positieve impact’. Dit is wijn van goede kwaliteit, betaalbaar én duurzaam. Om die reden introduceert HEMA letterlijk een ‘Positive’ wijn: een Italiaanse wijn in een kartonnen jasje. Deze nieuwe fles bestaat uit 94% gerecycled karton en is tot wel vijf keer lichter dan een gemiddelde glazen wijnfles. De wijn is verkrijgbaar in een frisse witte en rosé variant.

De komst van deze fles is een win-winsituatie. Doordat de fles wel vijf keer lichter is dan een gemiddelde glazen wijnfles kost het transport ervan minder CO2 en ook de productie hiervan geeft tot wel 6x een lagere uitstoot van CO2. Niet alleen beter voor het milieu, maar ook minder gesjouw met zware wijnflessen én geen ‘walk of shame’ meer naar de glasbak. De kartonnen buitenkant gaat namelijk gewoon bij het oud papier en de plastic binnenzak mag bij het PMD afval. Zo wordt de verpakking opnieuw gerecycled en is de (duurzame) cirkel rond.

Benieuwd hoe je de fles makkelijk uit elkaar haalt en kan weggooien? Bekijk dan hier een korte video.

De wijnen worden geproduceerd door het bekroonde wijnhuis Cantina Goccia, een betoverende plek in de heuvels van Umbrië, het hart van Italië. Dit wijnhuis werkt aan meerdere aspecten om de ecologische voetafdruk van de wijngaarden te verkleinen: géén pesticiden in de wijngaarden en alle druiven worden met de hand geplukt. Na de druivenoogst worden er andere gewassen verbouwd om biodiversiteit op het land te stimuleren. De wijnen zijn ook geschikt voor een veganistisch eetpatroon.

Uit de groene fles wordt een witte wijn geschonken die bestaat uit de blend van Grechetto, Vermentino en Chardonnay. Door de Grote Hamersma onlangs beoordeeld met een 8, een wijn die een frisse smaak heeft met daarnaast bloemige en fruitige aroma’s. Uit de roze fles wordt een rosé geschonken bestaande uit een blend van Cabernet Sauvignon en Pinot Nero (Pinot Noir). Dit resulteert in een rijke rosé kleurig wijn met aroma’s van rode bessen en frambozen. Deze heerlijke rosé is eveneens beoordeeld door De Grote Hamersma met een 8+.

Deze limited ‘Positive’ wijnen worden voor €9,- aangeboden op hema.nl en bijna alle HEMA filialen.