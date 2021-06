Milieudefensie wil in gesprek met Shell om hoger beroep te voorkomen

Gisteren werd er een brandbrief bezorgd bij Shell. Het is een uitnodiging aan Shell-baas Ben van Beurden om met Milieudefensie in gesprek te gaan. Milieudefensie hoopt hiermee te bereiken dat Shell afziet van een hoger beroep.

Het klimaat wacht niet

Op 26 mei wonnen we de Klimaatzaak tegen Shell. De rechter beval Shell om sneller te vergroenen. Sindsdien heeft Shell al meerdere malen in de media laten vallen dat het in hoger beroep wil gaan. Wij zien liever dat Shell die tijd en energie steekt in het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering. Daarom schreven we vandaag een brief aan CEO Ben van Beurden met de uitnodiging om met ons in gesprek te gaan.

Wat staat er in de brief?

In de brief herinneren we Shell er aan dat Shell meermaals de urgentie van het klimaatprobleem heeft erkend. Om de toekomst van onze aarde en onze kinderen veilig te stellen, is het belangrijk voortvarend te handelen. Daar past een hoger beroep niet bij. Het zou eeuwig zonde zijn om nog jaren te debatteren in de rechtszaal, terwijl de wereld om ons heen snakt naar een oplossing.

We nodigen Ben van Beurden uit om in gesprek te gaan over de nieuwe realiteit na het vonnis, de uitvoering ervan en ons gedeelde belang om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

De hele brief aan Shell lees je hier