“Shell heeft vandaag laten zien dat het de klimaatcrisis niet serieus neemt en geen overtuigende plannen heeft om het vonnis van de rechter uit te voeren. Hierdoor brengt Shell mensenlevens in gevaar. De houding van het bestuur van Shell staat in schril contrast met de luide kritiek die zowel binnen de aandeelhoudersvergadering als als buiten te horen was”, dat zegt Nine de Pater, campagneleider van Milieudefensie dinsdag.

“Milieudefensie is blij om te zien dat zoveel aandeelhouders zich kritisch uitlieten over de vage en ontoereikende ambities van Shell. Maar helaas blijft Shell lijnrecht tegen het vonnis van de rechter ingaan. Daarmee brengt het bedrijf mensenlevens in gevaar“, zegt Nine de Pater. Zij was in Londen om de Shell de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te volgen en de druk op het bedrijf op te blijven voeren.

“Er is geen ruimte meer voor nieuwe olie en gasexploratie. De wetenschap laat dat al jaren zien en het Internationaal Energie Agentschap bevestigt dat. Stopt Shell de goedkeuring van nieuwe olie en gasproductie bijvoorbeeld in Argentinië, Zuid-Afrika, Suriname en in een veld diep in de zee bij Nigeria?”

Echt ambitieus klimaatplan

Namens 17.000 mede-eiers en nog veel meer ondersteuners vraagt Milieudefendsie om een echt ambitieus klimaatplan met doelen voor de korte termijn. Plannen waarmee het bedrijf niet alleen aan het vonnis, de wetenschap en het beperken van de opwarming van de aarde met 1.5 graden voldoet, maar ook levens kan redden. Dat betekent niet alleen het terugbrengen van de uitstoot van het bedrijf zelf en de gekochte energie, zoals Shell voorstelt. Want dat plan levert nog geen 2,5 % minder uitstoot op. Shell moet van de rechter ook de uitstoot in de zogenaamde scope 3 reduceren, de uitstoot die wordt veroorzaakt door het gebruik van de producten na verkoop. En dat is de grootste boosdoener.

Mensenlevens in gevaar

“Gevaarlijke klimaatverandering zorgt nu al voor meer overstromingen, bosbranden en extreme hitte. Iedere dag dat Shell onverminderd doorgaat met zijn gevaarlijke uitstoot, worden meer mensen in hun bestaan bedreigd en hun rechten geschonden”, zei Nine de Pater.

Shell ging in beroep tegen het vonnis, maar dat betekent niet dat ze mogen wachten tot de uitspraak. Milieudefensie en de mede-eisers uit de hele wereld zien dat beroep ook met vertrouwen tegemoet.

Wij rusten niet tot Shell stopt met vernietigen

“We gaan dat beroep winnen en zullen niet rusten tot Shell stopt met het vernietigen van levens. Shell houdt vast aan een systeem dat geen toekomst heeft en dat weten zij“, zei de campagneleider in een speech voorafgaand aan de vergadering.

“Zolang Shell willens en wetens gevaarlijke klimaatverandering blijft veroorzaken, zolang Shell ons leven en dat van de toekomstige generaties blijft bedreigen zijn wij hier. En beste bestuursleden: We will not back down.”

Ecologische schulden

Alagoa Morris, programmamanager van Friends of the Earth Nigeria: “Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Shell lijkt meer op maatschappelijk onverantwoord ondernemen. De ecologische schulden die het gevolg zijn van de negatieve milieupraktijken van Shell door de jaren heen, wachten op compensatie door Shell. In de Ikarama-gemeenschap in Nigeria sijpelt ruwe olie uit de grond op plaatsen waarvan Shell beweert die te hebben gesaneerd. Shell heeft nooit écht schoon gemaakt.“