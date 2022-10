Bomen planten of bos beschermen is geen manier voor Shell om zijn uitstoot te compenseren. Het bedrijf wil de uitspraak in de Klimaatzaak Shell uitvoeren door 120 megaton CO 2 te compenseren met bomen in 2030. Dat is evenveel als 85% van de gehele Nederlandse uitstoot. Een schijnoplossing, zo blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. De enige manier om aan het vonnis te voldoen, klimaatverandering te stoppen en geen mensenlevens meer te bedreigen is door minder broeikasgassen uit te stoten, zegt Milieudefensie.

“Shell plant een sprookjesbos met compensatie als ‘oplossing’. Dat leidt af van wat het bedrijf echt moet doen om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan: minder uitstoten”, zegt Nine de Pater, campagneleider van Milieudefensie. “Met compenseren komt Shell er niet. De theoretische onderbouwing is slecht: het is een tijdelijke oplossing voor een permanent probleem. Bovendien zien we in Kenia en Indonesië dat dit soort projecten een bedreiging voor de mensenrechten vormen. Shell moet gewoon minder uitstoten.”

Compenseren met bos kan niet

Het planten van bomen of beschermen van bos heet in vaktermen Nature-Based Solutions (NBS). Deze aanpak werkt niet, blijkt uit het rapport. De belangrijkste reden is dat CO 2 permanent in de lucht blijft, terwijl een boom CO 2 maar tijdelijk opslaat. Eén bosbrand en alle CO 2 komt weer vrij en de aarde warmt verder op. Een ander groot probleem met NBS is de grote hoeveelheid land die nodig is om Shell’s uitstoot te compenseren. Vaak wordt land gebruikt in het mondiale Zuiden, omdat dat goedkoper is en bomen er sneller groeien.

Projecten in Kenia, Peru, Indonesië