Mijn Melk introduceert superverse biologische yoghurt

Vandaag lanceert het innovatieve zuivel-concept Mijn Melk een nieuw product: volle biologische boerenyoghurt van boer Guus uit Udenhout. Deze yoghurt wordt – net als de melk – direct op het erf in een mini-zuivelfabriek verwerkt en meteen aan de supermarkt geleverd. Dit gebeurt binnen 24 uur nadat de koeien zelf besluiten dat ze gemolken willen worden, een moment dat de dieren dankzij geavanceerde melkrobots helemaal zelf kunnen bepalen. Net als de melk van Guus is deze boerenyoghurt eerlijk, vers en biologisch.

Als eerste van de vier Mijn Melk-makers breidt boer Guus van de Dobbelhoeve zijn assortiment uit met verse, zelfgemaakte, volle boerenyoghurt. De ruim 100 koeien van boer Guus krijgen alles wat ze nodig hebben: een natuurlijke weide met vers, kruidenrijk gras, schoon drinkwater en biologische voeding. De koeien mogen in het weideseizoen zelf bepalen of ze binnen of buiten willen zijn en kiezen ook zelfs wanneer ze gemolken willen worden. Dat is mogelijk door de volautomatische melkrobot die onderdeel is van de mini-zuivelfabriek waar boer Guus over beschikt: de Lely Orbiter.

Van melk tot yoghurt

Nadat de koeien van boer Guus gemolken zijn, komt de melk direct terecht in de mini-zuivelfabriek op het erf. Hier wordt de yoghurt verwerkt, aangezuurd en verpakt.

‘Het product is helemaal puur, er wordt niks uit de melk gehaald. De yoghurt behoudt op deze manier altijd het van nature aanwezige vetgehalte uit de melk, die kan per seizoen verschillen. Voor het aanzuren wordt een milde yoghurtcultuur gebruikt. Dit resulteert in een verse, milde, romige yoghurt met een heerlijk zachtzure smaak. Ik ben enorm trots dat ik samen met mijn dames zo’n mooi product helemaal zelfstandig kan maken en leveren. Ik zie dit als een enorm waardevolle uitbreiding,’’ aldus boer Guus.

Eerlijk is eerlijk

De korte keten van Mijn Melk zorgt voor verse producten en een transparante keten. De mini-zuivelfabriek maakt het mogelijk om de melk en de yoghurt na het melken van de koe binnen 24 uur in de fles te hebben. Extra vers, dus extra lekker! Bovendien is het bij alle producten duidelijk waar ze vandaan komen, wanneer de koe gemolken is en wanneer het product verpakt is. Dit staat allemaal op de Mijn Melk fles, die om diezelfde reden net zo transparant is. Deze transparantie is ook in het voordeel voor de vier boeren die momenteel bij Mijn Melk zijn aangesloten. Het stelt hen in staat zich persoonlijk te verbinden aan de producten waar ze elke dag met veel liefde en aandacht aan werken. Daarbovenop krijgen ze ook nog eens een eerlijke prijs, doordat ze hun product direct aan de supermarkt verkopen.

Boerenyoghurt vanaf vandaag beschikbaar

De yoghurt van boer Guus is vanaf vandaag in het hele land beschikbaar bij Picnic en lokaal bij PLUS Ammerlaan in Udenhout voor een adviesprijs van €2,59 per 800 gram.