Eind januari is een belangrijke stap gezet in de offshorewerkzaamheden van het Porthos-project: de werkzaamheden aan de putten in de Noordzee zijn succesvol afgerond. Vier voormalige gasproductieputten zijn omgebouwd tot CO₂-injectieputten. Drie andere putten zijn afgesloten en definitief verwijderd. Daarmee zijn de ondergrondse toegangspunten klaar voor de injectie en veilige opslag van CO₂ diep onder de zeebodem.

De putten zijn verticale leidingen die de verbinding vormen tussen het P18-A-platform en de lege gasvelden in poreus zandgesteente, op drie tot vier kilometer diepte onder de zeebodem. Voorheen werden deze gebruikt voor gasproductie. Omdat CO₂-injectie andere omstandigheden met zich meebrengt dan gaswinning, moesten de putten – evenals het platform – technisch worden aangepast voor hun nieuwe functie. Er is daarom een nieuw productiesysteem ontworpen en geïnstalleerd – de zogeheten completion – dat de putten geschikt maakt voor CO₂-injectie. Dit systeem bevat moderne technologie om druk en temperatuur continu te monitoren.

Een tweede leven als injectieputten



De werkzaamheden verschilden per put, waarbij de veiligheid van het systeem in alle gevallen vooropstond. Sommige buisdelen vertoonden slijtage – de putten zijn al zo’n 30 jaar in gebruik – en zijn vervangen. In andere putten kon een deel van de bestaande installatie behouden blijven. Technische uitdagingen, zoals corrosie in oudere onderdelen, zijn succesvol opgelost.

De ombouw van de putten vond plaats in meerdere zorgvuldig uitgevoerde fasen. Eerst werd het reservoir op grote diepte veiliggesteld door boven het reservoir een isolatieplug te plaatsen, zodat er geen aardgas meer kon opstijgen. Vervolgens werd de put gevuld met vloeistof voor extra veiligheid en om deze te reinigen. Daarna zijn de bestaande buizen en installaties losgemaakt en uit de put verwijderd. Materialen die nog geschikt waren, worden waar mogelijk hergebruikt in andere projecten.

Vervolgens is de staat van elke put uitgebreid gecontroleerd. Met ultrasone meetapparatuur die aan een elektrische kabel in de put werd neergelaten – een techniek die bekendstaat als ‘logging’ – zijn vooral de kwaliteit van het staal en het cement onderzocht. Nadat was vastgesteld dat de putten in goede conditie verkeren, zijn nieuwe buizen en apparatuur geïnstalleerd. Tot slot zijn nieuwe productie­kleppen geplaatst, samen aangeduid als de X-mas tree, vanwege de karakteristieke vorm die doet denken aan een kerstboom.

De Valaris123: een unieke werkplek op zee

De ombouw werd uitgevoerd met de jack-up boortoren Valaris123, een installatie ter grootte van een voetbalveld die zichzelf boven het water kan heffen voor maximale stabiliteit. Met eigen kranen, energievoorziening, werkruimtes en accommodatie kon 24 uur per dag, zeven dagen per week worden gewerkt. TAQA, de voormalige eigenaar van het platform en de putten in de periode van gasproductie, trad op als hoofdaannemer en stuurde tientallen gespecialiseerde partijen aan. De werkzaamheden zijn volledig incidentvrij verlopen: iedereen keerde veilig naar huis terug en het milieu werd niet belast.

Klaar voor CO₂-injectie

Vier putten zijn succesvol omgebouwd voor CO₂-injectie. Er zijn twee putten buiten het platform veilig afgesloten en verwijderd en één put vanaf het platform; meerdere tests hebben bevestigd dat dit succesvol is gebeurd. De reservoirs waarin geïnjecteerd gaat worden, zijn onaangeroerd gebleven. Uit uitgebreide inspecties blijkt dat het staal en het cement van alle putten in uitstekende conditie zijn. Dat betekent dat ze gedurende het hele project veilig gebruikt kunnen worden.

Kortom: de putten zijn klaar voor de injectie van CO₂. De komende periode gaan de werkzaamheden aan het platform en op land verder. In het najaar van 2026 staat de eerste CO₂-injectie gepland.