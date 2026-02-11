De Europese transitie naar offshore gasproductie met lagere methaanemissies heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Het Nederlands-Duitse N05-A gasproject, beheerd door het Nederlandse exploratie- en productiebedrijf ONE-Dyas, is het eerste aardgasproductieproject in de Noordzee dat onafhankelijk is gecertificeerd volgens de hoogste norm van MiQ voor methaanemissies.

Het project heeft een MiQ Grade A-rating behaald na een onafhankelijke audit van de operationele procedures en gemeten methaanemissies door Intertek, een wereldwijd leider in Total Quality Assurance. Deze certificering zet een nieuwe standaard voor gasproductie met lagere emissies in Europa. MiQ biedt een transparant, rigoureus en datagestuurd beoordelingssysteem voor aardgas op basis van methaanprestaties. Dit helpt bij het naleven van regelgeving, stimuleert continue verbetering en zorgt voor transparantie rondom methaanemissies in de upstream-sector. Voor N05-A heeft Intertek, als geaccrediteerd MiQ-auditor, zowel de emissiegegevens van het project als de systemen voor methaanbeheer geverifieerd.

De MiQ Methane Emissions Performance Standard, die al is overgenomen door producenten zoals bp, ExxonMobil, Repsol en EQT in de Verenigde Staten, is gebaseerd op een uitgebreide en transparante beoordeling van operationele procedures en emissieprestaties. Als afnemer van dit project zal bp het gecertificeerde gas van ONE-Dyas op de markt brengen, gericht op grote gasafnemers zoals nutsbedrijven en industriële bedrijven.

N05-A is de eerste gasinstallatie in de Nederlandse en Duitse Noordzee die volledig op hernieuwbare elektriciteit draait. Deze wordt geleverd via een negen kilometer lange onderzeese stroomkabel vanaf het offshore windpark Riffgat, dat wordt beheerd door EWE. Door het elimineren van op verbranding gebaseerde energieopwekking, reduceert de installatie de operationele broeikasgasemissies aanzienlijk tot bijna nul. Bovendien voorkomt het gebruik van gasgestookte apparatuur methaanlekkage en vermindert het ontluchten en lekken, waardoor de methaanuitstoot verder daalt.

Georges Tijbosch, CEO van MiQ, zei: “De certificering van N05-A laat zien hoe innovatief ontwerp en de beste operationele praktijken kunnen leiden tot aanzienlijke reducties van de methaanuitstoot. De onafhankelijke beoordelingen van MiQ bieden overheden, toezichthouders en eindgebruikers betrouwbare gegevens die verantwoording en continue verbetering in de energiesector ondersteunen.”

N05-A maakt deel uit van het GEMS-gebied in de Noordzee, dat een potentieel van maximaal 50 miljard kubieke meter Nederlands en Duits aardgas bevat. Door te voldoen aan de strenge eisen van de MiQ-certificering, garandeert ONE-Dyas dat klanten in Nederland en Duitsland aardgas kunnen afnemen met de volledige zekerheid dat het een lage methaanuitstoot heeft.

Chris de Ruyter van Steveninck, CEO van ONE-Dyas, zegt: “Met N05-A leveren we niet alleen een hoogwaardige certificering, maar bieden we klanten ook de aantoonbare zekerheid dat dit gas met uitzonderlijk lage emissies wordt geproduceerd. Het mobiele jack-up boorplatform wordt bovendien aangedreven door dezelfde energiebron, waardoor elektrisch boren mogelijk is. Door innovatief ontwerp te combineren met hernieuwbare energie van windpark Riffgat, laten we zien dat binnenlandse energiezekerheid en klimaatverantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan. Dit gecertificeerde gas laat zien hoe de toekomst van schonere, transparante en verantwoorde gasproductie eruitziet in de energietransitie.”