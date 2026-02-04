Ekoplaza, de grootste biologische supermarktketen van Nederland, heeft vandaag haar 250.000ste Ekovriend verwelkomd. Via het Ekovriendprogramma kunnen klanten met het doen van boodschappen Ekopunten sparen en inwisselen voor kortingen of doneren aan duurzame projecten waarin Ekoplaza investeert.

Invloed met dagelijkse boodschappen

Ekovrienden helpen Ekoplaza om bij te dragen aan een duurzamer voedselsysteem. In 2025 hielpen zij de familie Almánzar, bananenboeren van Bionana, met ruim €13.000 via de true price-actie. Ook droegen zij bij aan het terughalen van spelt naar Nederland en werden 6.750 kilo minder mooie appels van teler Maaike gered van verspilling, doordat Ekovrienden hun punten inwisselden voor appelsap. Daarnaast droegen Ekovrienden bij aan Ekoplaza’s investeringen van bijna €400.000 in biodiversiteit en CO₂-reductie via lokale koolstofboeren.

Elke Janssen, Loyalty Marketeer bij Ekoplaza vult aan: “We zetten onze Ekovrienden deze weken graag in het zonnetje. Door hun deelname aan het Ekovriendprogramma kunnen wij extra investeren in biodiversiteit, duurzame landbouw en lokale projecten die bijdragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem.”

Vier weken extra voordeel

Ekoplaza trakteert haar Ekovrienden vier weken lang op extra voordeel voor vrienden (week 6 t/m 9). In deze actieperiode sparen klanten extra Ekopunten op geselecteerde producten en staat iedere week een ander private label van moederbedrijf Udea centraal, waarbij Ekopunten kunnen worden ingewisseld op verschillende producten. Ook ontvangen klanten bij een besteding van minimaal 10 euro een actiekaart waarmee zij ondere andere kans maken op:

een overnachting in Egmond voor twee personen inclusief brouwerij- en abdijtour

€250,- Ekoplaza-shoptegoed

een kookworkshop met Charlotte Hansen,

een behandeling bij de Weleda City Spa,

100% biologische gecertificeerde dekbedovertrekken van Yumeko (t.w.v. €200,-)

Iedere Ekovriend ontvangt met de actiekaartjes ook 10% korting op biologische bloemen van Pluukz. Naast bovengenoemde prijzen zijn er nog vele andere prijzen te winnen.

Foto: Elke Janssen (Loyalty Marketeer bij Ekoplaza, links) overhandigt een cheque met €250 shoptegoed aan Maaike (rechts), de 250.000e Ekovriend van Ekoplaza.