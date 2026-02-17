De verkoop van Volvo-vrachtwagens op gas neemt toe, omdat steeds meer markten alternatieve brandstoffen omarmen die een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot mogelijk maken. 2025 was Volvo’s beste verkoopjaar ooit voor vrachtwagens op gas, dankzij toonaangevende producten en de gunstige beschikbaarheid en kosten van brandstof.

Volvo Trucks heeft sinds de introductie van deze technologie in 2018 wereldwijd meer dan 10.000 vrachtwagens op gas geleverd. Tot nu toe is het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste markt voor Volvo, gevolgd door Duitsland, Zweden, Nederland, Noorwegen en Frankrijk. Nieuwe, opkomende markten voor gasvrachtwagens zijn India en Latijns-Amerika, waar de volumes gestaag groeien.

De gasmotoren van Volvo worden aangeboden in de zware Volvo FM-, FH- en FH Aero-series en kunnen probleemloos draaien op conventioneel LNG (vloeibaar aardgas) of bio-LNG, een niet-fossiel gas dat wordt gewonnen uit organisch afval en LNG vervangt.

“Volvo’s gasmotortechnologie is een toonaangevende oplossing op het gebied van vermogen, koppel, motorrespons en brandstofefficiëntie. Onze klanten waarderen bovendien de krachtige prestaties, de rijeigenschappen en het algehele comfort van onze vrachtwagens op gas,” aldus Jan Hjelmgren, Hoofd Productmanagement bij Volvo Trucks. “Wij zien een aanzienlijk potentieel voor vrachtwagens op gas als een belangrijke stap op weg naar emissievrij transport.”

Volvo’s vrachtwagens op gas kunnen tot 1.000 kilometer afleggen op één tank, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor langeafstandstransport, regionale distributie en bouwprojecten. Ze vormen een praktisch alternatief voor andere emissiearme oplossingen in een tijd waarin transportbedrijven en vrachtkopers op zoek zijn naar duurzamere opties.

In diverse landen is er al een goed ontwikkeld netwerk van gastankstations en neemt de toegang tot bio-LNG snel toe. Enkele voorbeelden zijn Duitsland, Noorwegen, Finland en Zweden, waar alle gastankstations nu deze brandstof aanbieden. Hierdoor kunnen veel gebruikers een CO2-reductie tot wel 100% (Well to Wheel) realiseren. In markten waar fiscale stimuleringsmaatregelen en overheidssteun voor hernieuwbare brandstoffen en lage emissies beschikbaar zijn, wordt bio-LNG een zeer kosteneffectief alternatief.

Volvo’s geavanceerde gasmotortechnologie is afgeleid van de zeer succesvolle D13-aandrijflijn en levert prestaties die vergelijkbaar zijn met die van dieselmotoren, terwijl de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt verlaagd.

Volvo’s vrachtwagens op gas – feiten: