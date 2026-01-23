College van B en W van gemeente Amsterdam wil per 2035 stoppen met zeecruises in Amsterdam. “We hebben onderzocht of het haalbaar is om de terminal voor zeecruises te verplaatsen naar het Westerhoofd in de Coenhaven. Dit blijkt mogelijk, maar brengt hoge kosten en financiële onzekerheden met zich mee. Dat vindt het college van B en W onwenselijk. Daarom gaan we de optie om vanaf 2035 te stoppen met zeecruises beter bekijken. Het volgende college kan hier dan een definitief besluit over nemen.”

Na een motie van D66 in de gemeenteraad om een einde te maken aan zeecruises in Amsterdam en de zeecruiseterminal een nieuwe bestemming te geven, hebben er de afgelopen periode verschillende haalbaarheidsonderzoeken plaatsgevonden. Daar kwamen 2 scenario’s uit: een verplaatsing van de zeecruiseterminal naar de Coenhaven, of helemaal stoppen met zeecruises.

Coenhaven enige geschikte locatie

Het college besloot in 2024 al om het aantal cruiseschepen dat in Amsterdam mag aanmeren te reduceren van 190 naar 100 per 2026. En dat de terminal voor zeecruises per 2035 moet vertrekken van de huidige locatie op de Veemkade. Daarbij werd ook afgesproken te onderzoeken of de terminal naar de Coenhaven kan worden verplaatst. Uit eerder onderzoek in de hele regio van het Noordzeekanaalgebied bleek al dat dit de enige realistische alternatieve locatie is.

Hoge kosten en onzekerheden

Verplaatsing naar de Coenhaven blijkt mogelijk, als er tijdig wordt gestart. Dit kost naar verwachting zo’n 85 miljoen euro. De opbrengsten van verplaatsing zijn afhankelijk van hoe de voormalige locatie op de Veemkade wordt herontwikkeld en welke keuzes er worden gemaakt voor de nieuwe locatie in de Coenhaven. Zowel de kosten als opbrengsten zijn onzeker.

Stoppen met zeecruises

Als we stoppen met zeecruises zou de gemeente over een periode van 30 jaar zo’n 46 miljoen euro aan opbrengsten van bijvoorbeeld zeehavengelden en dagtoeristenbelasting mislopen. Daar staat tegenover dat de Veemkade ook in dit scenario kan worden herontwikkeld, met behoud van de riviercruisefaciliteiten. En dat de locatie in de Coenhaven een nieuwe bestemming kan krijgen. Waarschijnlijk zou dit de misgelopen inkomsten compenseren.

Vervuiling en toeristische druk

Verplaatsing is dus mogelijk, maar het college vindt het niet wenselijk. Naast de financiële onzekerheden speelt ook het milieu een rol. Zeecruises zijn namelijk erg vervuilend. Tijdens het varen over het Noordzeekanaal en het IJ worden er veel CO2, fijnstof, stikstof en andere schadelijke stoffen uitgestoten. Daarnaast vermindert helemaal stoppen met zeecruises de toeristische druk op de stad.

Volgende college neemt besluit

De komende maanden werken we de consequenties van het stoppen met zeecruises verder uit. Dit doen we samen met het Rijk en andere betrokken partners. Na de gemeenteraadsverkiezingen kan het volgende college er een definitief besluit over nemen.