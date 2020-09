Met nieuwe plug-in duurzaamheid van kledingmerken beoordelen tijdens online shoppen

Het wordt steeds makkelijker om kledingmerken online op duurzaamheid te beoordelen. Data science-bureau Amsterdam Data Collective lanceert vandaag een AI plug-in die tijdens het online shoppen de duurzaamheid van een kledingmerk kan controleren. De plug-in, onder de noemer Goodbase, gebruikt daarbij gegevens van Project Cece, een online zoekmachine voor duurzame kleding. De tool is beschikbaar voor Google Chrome.

De plug-in is gebouwd op basis van een machine learning-algoritme dat gebruik maakt van natuurlijke taalverwerking om duurzame merken te identificeren. Aan de hand van de data van Project Cece ‘leert het naar welke pagina’s en woorden op de website van een kledingmerk moet worden gezocht’, zo is in een persbericht van ADC te lezen.

De plug-in maakt voor platforms als Zalando en About You een visuele lay-over die van elk product zichtbaar maakt of het al dan niet duurzaam is. Daarbij wordt aangegeven of het merk van het product handmatig is beoordeeld door Project Cece of door het algoritme.

“De resultaten van de AI kloppen natuurlijk niet altijd,” aldus Noor Veenhoven, mede-oprichter van Project Cece, in her persbericht. “Het beoordelen van de merken door ze grondig te onderzoeken, zoals we doen met de merken op onze website, levert natuurlijk betere resultaten op. Maar Goodbase kan veel meer merken in een korte tijd beoordelen, dus het kan zeker nuttig zijn om de duurzaamheid van merken op andere sites te controleren.”

Goodbase heeft inmiddels ruim 2000 kledingmerken beoordeeld, Project Cece ruim 300 – en de teller blijft lopen. Consumenten kunnen ook zelf merken toevoegen aan een lijst binnen de plug-in om een beoordeling aan te vragen. Hoe meer merken er in de database zijn opgenomen, hoe meer tekst de plug-in kan analyseren – dus hoe ‘slimmer’ deze wordt.

