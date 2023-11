Ruim een jaar na de oprichting is startup MENDED uitgegroeid tot een volwassen bedrijf. Bij deze nieuwe levensfase hoort een nieuw platform en dat platform is vandaag live gegaan. Het uitgelezen moment om kort terug te blikken, maar vooral vooruit te kijken naar de toekomstplannen van MENDED.

‘Building a better way to keep your clothes in play.’ Met die gedachte om de levensduur van kleding te verlengen is de startup ruim een jaar geleden opgericht. Waar founders Agnes Weber en Daan Maasson in eerste instantie nog dachten dat het repareren en vermaken van kleding niet sexy genoeg was, heeft het afgelopen jaar duidelijk gemaakt dat Nederland wel degelijk klaar bleek te zijn voor MENDED. Tijd voor uitbreiding en een gloednieuw platform (www.mended.eu), moeten zij gedacht hebben. Waar MENDED in eerste instantie alleen nog opereerde in Utrecht en Amsterdam, is de reparatie- en vermaakservice nu beschikbaar in heel Nederland. Daarnaast kun je nu vrijwel al je kleding laten repareren of vermaken via MENDED en wordt binnenkort ook gebruikte kleding verkocht via het platform.

As easy and fun as buying new (Net zo makkelijk en leuk als nieuwe kleding kopen)

Met het nieuwe platform wil MENDED haar belofte, om het repareren en vermaken van kleding net zo makkelijk te maken als het kopen van nieuwe kleding, kracht bijzetten. De feedback van de eerste gebruikers, de lokale kleermakers en de participerende kledingmerken zijn verwerkt in het nieuwe platform en daardoor is het nieuwe platform nog gebruiksvriendelijker geworden. Repareren en vermaken van kleding moet de norm worden en een kernelement in de circulaire modebeweging. Met het nieuwe platform heeft MENDED weer een stap in de goede richting gezet. Daarnaast moet het volgens MENDED niet alleen makkelijker worden om de levensduur van kleding te verlengen, maar vooral ook leuker. Om echt het verschil te kunnen maken, moet het repareren of vermaken van kleding of het kopen van gebruikte kleding je hetzelfde geluksgevoel geven als bij het kopen van nieuwe kleding. Met het nieuwe platform en de manier waarop de kledingstukken verpakt worden, doet MENDED er alles aan om je datzelfde geluksgevoel te bezorgen.

Beschikbaar in heel Nederland en voor vrijwel alle kleding

Waar MENDED ook deze keer weer in uitblinkt, is het feit dat zij ontzettend goed luistert naar haar eigen actieve community. De roep om uitbreiding was groot en waar MENDED zich in eerste instantie alleen richtte op Utrecht en Amsterdam, is nu heel Nederland aan de beurt. Het is nu mogelijk om vanuit heel Nederland je kleding te laten repareren of vermaken en doordat de website in het Engels is, lijkt de stap naar het buitenland dichterbij dan ooit. Natuurlijk gaat uitbreiding niet alleen om geografische groei. De voornaamste feedback van de gebruikers van het platform was dat alleen jeans niet genoeg was. Met het nieuwe platform is MENDED haar community ook hierin tegemoetgekomen. Vanaf nu biedt MENDED haar service aan voor vrijwel alle kleding in je kledingkast. Dat is een serieuze stap om de levensduur van alle kleding te verlengen.

Steeds meer kledingmerken sluiten zich aan

Het nieuwe platform gaat niet zomaar live. MENDED heeft nieuwe kledingmerken aan zich weten te binden, waarvan het eerste kledingmerk 9 november a.s. bekend wordt gemaakt. Sowieso weten steeds meer kledingmerken de weg naar MENDED te vinden. Waar kledingmerken het in eerste instantie als een enorme stap ervaren door enerzijds de operationele en logistieke complexiteit en anderzijds de financiële drempel, weet MENDED met haar service deze drempel weg te nemen. Daarnaast beseffen kledingmerken steeds meer dat onderhoud en reparatie consumenten juist aan het merk binden. Mooie bijkomstigheid voor de kledingmerken is dat de belangrijkste reden voor het retouren van kleding wordt weggenomen, namelijk een slechte pasvorm. Ook verzamelt MENDED data over prestaties en repareerbaarheid van producten.

Kledingmerken kunnen de productdata die MENDED verzamelt terugkoppelen in hun ontwerpproces en zo weloverwogen beslissingen nemen op basis van hoe eerdere producten hebben gepresteerd.