Manutan, de Europese leider in B2B e-commerce, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar Nederlandse trends op het gebied van online shoppen. Opvallend resultaat uit het onderzoek is dat slechts 24% van de ondervraagden aangeeft expliciet rekening te houden met duurzaamheid en sociale kwesties bij het doen van een online aankoop.

Waar duurzaamheid bij bedrijven hoog op de prioriteitenlijst staat, blijkt dit volgens Manutan nog niet het geval te zijn bij Nederlanders wanneer zij online winkelen. Consumenten kijken het minst naar de CO2-uitstoot van het product en de bezorging en hoe de online aanbieder omgaat met duurzaamheid of sociale kwesties. Uit het onderzoek blijkt wel dat, wanneer consumenten rekening houden met duurzaamheid in relatie tot online winkelen, er vooral wordt gekozen om de totale hoeveelheid online aankopen te verminderen, losse bestellingen te beperken en te groeperen of te kiezen voor tweedehands- en gerecyclede producten.

Zekerheid en aanbiedingen

Hoewel online winkelen door 67% van de Nederlanders ten minste één keer per maand wordt gedaan, gebeurt dit voornamelijk op websites waar ze eerder aankopen hebben gedaan, of op websites van merken of bedrijven waar ze bekend mee zijn. Daarna zijn speciale aanbiedingen of koopjes bepalend voor de uiteindelijke keuze waar men de aankoop voltooit. Dit is ook terug te zien in de gewoontes van online winkelen, waarbij 89% van de consumenten zegt vaker te zoeken naar online kortingscodes in vergelijking tot vijf jaar geleden.

‘Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten in het klantgedrag en de waardering tijdens het online winkelen. Hoewel blijkt dat duurzaamheid nog niet geheel top of mind is tijdens het aankoopproces, zien wij het als onze plicht om bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Door te investeren in duurzame logistiek, operationele processen en een verantwoord productaanbod, proberen wij ons steentje bij te dragen en ook onze klanten te stimuleren bewuste keuzes te maken’, aldus Ghislaine Ottevanger, Managing Director Manutan Benelux & Germany.

E-mail

Een ander noemenswaardig resultaat uit het onderzoek is dat de meest populaire manier om contact op te nemen met een e-retailer nog altijd e-mail (89%) is, gevolgd door live chat (82%) en de telefoon (73%). Hoewel e-mail nog steeds populair is onder jongeren, zijn consumenten onder de 35 jaar toch meer geneigd om chatbots en sociale media te gebruiken.

Persoonlijke bezorgopties

Klanten tevreden houden zit in het hart van elk bedrijf. Maar wat vinden klanten nu eigenlijk het belangrijkste aspect dat hun online-winkelervaring kan verbeteren? 44% geeft aan dat ultra-personalisatie, het nog verder personaliseren van de bezorging, dit zal verhogen. Daarnaast geeft 46% aan dat geavanceerd zoeken door een foto up te loaden van het specifieke product hun ervaring zal verrijken. Tenslotte zullen 2 op de 5 consumenten tevredener zijn als zij de mogelijkheid krijgen om een duurzamere en verantwoordere bezorgmethode te kiezen.