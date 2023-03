Het bestuur van UN Global Compact Network Netherlands heeft Merei Wagenaar aangesteld als de nieuwe Executive Director. Voor het eerst in de geschiedenis krijgt het Nederlandse lokale netwerk van de UN Global Compact een fulltime Executive Director die zich toelegt op het verenigen van bedrijven op lokaal niveau om de Global Goals te bereiken. Merei neemt per 8 mei 2023 de functie van uitvoerend directeur over van Linda van Beek.

Merei Wagenaar was voorheen plaatsvervangend directeur International Business bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze rol richtte ze zich al op de Global Goals (de Sustainable Development Goals). Merei heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring. Ze is ervan overtuigd dat er extra inspanningen nodig zijn om de Agenda 2030 te halen en dat bedrijven daarin een cruciale rol spelen. Steeds meer bedrijven zien de noodzaak van verandering in, zijn bereid hun kennis te delen en worden koplopers op het gebied van duurzaamheid.

Merei’s doel is om het lokale en internationale netwerk, bedrijven en andere belanghebbenden te inspireren en te verbinden om de duurzaamheidsagenda te halen. Onder leiding van de nieuwe uitvoerend directeur zal het team van UN Global Compact Network Netherlands blijven werken aan de realisatie van de strategie voor 2022-2024.