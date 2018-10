Meest dier- en milieuvriendelijke legboerderij ter wereld komt naar België

Vanaf volgend jaar zijn het de meest verwende kippen van België die hun eieren leveren aan supermarktketen Lidl. Het Nederlandse Kipster, het bedrijf achter de meest dier-, milieu- en mensvriendelijke legboerderij ter wereld, breidt zijn activiteiten uit naar België.

24.000 leghennen, drie keer minder dan in een gemiddeld kippenbedrijf, lopen in een binnentuin met frisse lucht, daglicht, boompjes en struiken rond. Geen gestreste leghennen hier, maar kippen die na het leggen van hun eitje de hele dag binnen en buiten rond de boerderij kunnen lopen — net zoals vroeger.

Respect voor dier, natuur en mens

De architecten van Kipster in Nederland vertrokken bij de bouw van hun kippenboerderij zoveel mogelijk vanuit de wensen en verlangens van de kippen zelf. Het resultaat is de meest dier- en milieuvriendelijke kippenboerderij ter wereld. Vorig jaar opende de eerste boerderij in Venray, een uurtje rijden van de Belgische grens. De boerderij en de idee erachter kon het afgelopen jaar op zoveel lovende reacties en belangstelling uit het buitenland rekenen, dat Kipster nu gaat uitbreiden. Volgend jaar opent een exacte kopie van de legboerderij in ons land.

Het concept van Kipster is niet om zoveel mogelijk eieren te produceren tegen een zo laag mogelijke prijs, maar om eieren te produceren met respect voor dier, natuur en mens. Naast de ruime tuinen en goede verzorging van de kippen, is Kipster ook volledig klimaatneutraal. Met meer dan duizend zonnepanelen zorgen ze voor hun eigen stroom. Zelfs de verpakking van de eitjes is geheel afbreekbaar en kan bij het GFT-afval.

“Vroeger scharrelden kippen rond op het erf en aten ze wat ze tegenkwamen. Daar wilden we opnieuw naar streven. We gebruiken geen landbouwgrond voor voer, maar maken goed voer van etensresten uit bakkerijen om verspilling tegen te gaan. Alle kippen op onze boerderij zijn trouwens ook wit en leggen witte eieren. Die zijn beter voor het milieu dan kippen die bruine eieren leggen, want ze hebben veel minder voer nodig.” – Ruud Zanders, mede-oprichter van Kipster

Voorbij bio

De kippen leggen in totaal zo’n 7,5 miljoen eieren per jaar. Het is supermarktketen Lidl dat de eieren – net zoals in Nederland – exclusief zal aanbieden in ons land. Ook al gaan de Kipster-eieren voorbij de normen van bio-eieren, toch zullen ze niet duurder zijn dan de biologische eieren die je koopt bij Lidl.

“Lidl verkoopt de Kipster-eieren nu al een jaar in Nederland. We waren zo gecharmeerd door dit innovatieve project dat we de gesprekken over een boerderij in België al snel hadden opgestart. De bedrijfsfilosofie van Kipster past helemaal in de duurzaamheidsstrategie van Lidl. De stal heeft bovendien ook een educatieve functie want iedereen kan ze bezoeken. We willen consumenten zo laten zien hoe en waar hun eten wordt geproduceerd.” – Isabelle Colbrandt, woordvoerster Lidl

Weyts: “Keuze voor de consument”

Voor de nieuwe boerderij wordt naar Limburg en West-Vlaanderen gekeken. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts reageert alvast zeer positief. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts reageert alvast zeer positief.

“Ik steun elk initiatief dat werk maakt van meer dierenwelzijn. Het is belangrijk dat consumenten kunnen kiezen voor producten van dieren die goed behandeld zijn. De hele sector zal pas de omslag naar meer dierenwelzijn maken als genoeg consumenten eisen dat elk vermijdbaar dierenleed ook effectief vermeden werd tijdens het productieproces”. – Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn