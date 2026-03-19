Duurzame energie heeft de toekomst, maar alleen als we het ook duurzaam kunnen opslaan. H2OVolt introduceert Blue power storage, een ontbrandbare, lokaal geproduceerde en volledig recyclebare batterij die bedrijven helpt slimmer met energie om te gaan. Het Nederlandse elektriciteitsnet staat steeds vaker onder druk door de snelle groei van duurzame energie en de toenemende vraag naar stroom. Hierdoor groeit de behoefte aan betrouwbare batterijopslag. H2OVolt biedt het milieuvriendelijke antwoord. “

Wij geloven dat duurzame energie ook écht duurzaam opgeslagen moet worden. Onze batterij is brandveilig ,volledig recyclebaar en gaat tientallen jaren mee,” zegt Erik Helmink, CEO van H2OVolt.

Blue power storage: slim, duurzaam én rendabel

H2OVolt introduceert Blue power storage, de innovatieve batterijoplossing voor MKB, agrarische ondernemers en zonneparken. De batterij heeft een extreem lange levensduur van tientallen jaren zonder prestatieverlies en de laagste kosten over de levensduur, afhankelijk van de

locatie. “Het laatste is belangrijk,” zeg Helmink. “Als een energieopslagsysteem financieel niet aantrekkelijk is, wordt het simpelweg niet aangeschaft, hoe duurzaam het ook is. Gelukkig is Blue power storage voor de meeste ondernemers een no-brainer.”

Het slimme alternatief voor lithium

In plaats van energie op te slaan in vaste cellen zoals bij lithiumbatterijen, gebruikt H2OVolt een vloeistof van water en vanadium. Vanadium is een stabiel, volledig recyclebaar metaal dat wereldwijd beschikbaar is. Helmink: “Veel batterijsystemen zijn afhankelijk van lithium. Wij laten

zien dat het ook anders kan: lokaal, brandveilig en duurzaam.”

Nederlandse innovatie

H2OVolt-batterijen werken op basis van Vanadium Redox Flow-technologie en worden volledig ontwikkeld en geproduceerd in de Nederlandse Brainport, in samenwerking met Europese partners voor engineering en systeemintegratie. De ontwikkeling wordt mede ondersteund door

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Peeters Energy.

Over H2OVolt

H2OVolt versnelt de energietransitie met veilige, recyclebare en lokaal geproduceerde batterijen. Onze technologie stelt bedrijven en zonneparken in staat om hun duurzame energie efficiënt op te slaan en te gebruiken. Onze missie is helder: energieopslag duurzaam, slim en lokaal maken, voor een circulaire en betrouwbare toekomst.

Foto: batterij in aanbouw