Meerderheid Europees Parlement wil nieuwe EU-wet die bedrijven aansprakelijk stelt voor schade aan mens en milieu

Vandaag heeft het Europees Parlement ingestemd met een nieuwe wet die bedrijven verplicht rekening te houden met mens en milieu. Hier in Europa, maar ook in andere delen van de wereld die onderdeel uitmaken van hun productieketen.

De Nederlandse Europarlementariër Lara Wolters (PvdA), initiatiefnemer van de wet, is blij met deze historische stap. “Europa loopt nu voorop in de strijd voor eerlijk en duurzaam ondernemen. Onleefbare lonen, ontbossing, kinderarbeid: het moet tot het verleden behoren. Iedereen is gebaat bij het stoppen van milieuvervuiling en het beschermen van mensenrechten. Europa kan regels opstellen voor 450 miljoen consumenten en 27 landen tegelijk. Dat geeft ons de macht van de massa om standaarden af te dwingen.”

Einde uitbuiting

De nieuwe wet betekent een einde aan uitbuiting en mishandeling in de kledingindustrie, onherstelbare milieuschade door Europese bedrijven waar ook ter wereld en decennia lange juridische processen tussen ‘foute’ bedrijven en hun slachtoffers in het verre buitenland. Regels zijn hard nodig, zo blijkt. Zo zijn bijna alle grote, in Nederland actieve kledingmerken betrokken bij Oeigoerse dwangarbeid in China. In Curaçao heeft het Nederlandse bouwbedrijf BAM straffeloos koraalriffen kapot gemaakt. En ook het Brits-Nederlandse Shell vervuilt al tientallen jaren het milieu op veel plekken in de wereld.

Historisch moment

De stemming voor de initiatiefwet vandaag in het Europees Parlement is een historisch moment. Nooit eerder lag er een overkoepelende Europese wet op tafel die van bedrijven eist om verantwoordelijkheid voor mens en milieu te nemen. Vandaag maakten partijen in de Tweede Kamer bekend dat zij zich scharen achter strenge wetgeving. Lara Wolters is blij met de Nederlandse inzet. “Juist nu vandaag in het Europees Parlement is ingestemd voor zo’n wetgeving. Hoe meer lidstaten zich hierachter scharen, hoe scherper we de wet kunnen verankeren voor alle bedrijven die in Europa zaken doen”.

Lara Wolters (1986) groeide op in Amsterdam en is sinds 2019 namems de PvdA lid van het Europees Parlement. Ze zet zich in voor burgerrechten en verantwoord ondernemen door bedrijven in Europa en Nederland.

Achtergrond