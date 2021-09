Meatable sluit gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst met Koninklijke DSM om betaalbaar kweekvlees te ontwikkelen

Innovatief voedingsbedrijf Meatable is een gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst aangegaan met DSM om samen groeimedia voor kweekvlees te ontwikkelen. ‘Groeimedia’ is een voedingsrijke vloeistof die de essentiële voedingsstoffen bevat, zoals koolhydraten, eiwitten, zouten, vitamines en groeifactoren die cellen nodig hebben om te groeien.

Groeimedia maken momenteel naar schatting 50-90% uit van de productiekosten van kweekvlees. Als cruciale technologische en kostendoorbraken worden bereikt, zou kweekvlees een oplossing kunnen zijn die helpt bij het ondersteunen van gediversifieerde, duurzame en gezonde voeding voor een groeiende wereldbevolking – en een marktpotentieel van biljoen dollar zal hebben.

Wim Klop, Vice President DSM Biotechnology Center, zegt: “Eiwit is een essentieel onderdeel van een evenwichtige voeding en essentieel voor een goede gezondheid. Toch heeft de productie ervan een grote ecologische voetafdruk. Met de verwachte groei van de wereldbevolking tot 10 miljard mensen in 2050, is er een breed scala aan oplossingen nodig voor duurzamere eiwitten. Kweekvlees is een van die veelbelovende, innovatieve eiwitoplossingen waarin DSM investeert. Onze inzet gaat veel verder dan investeren in Meatable via DSM Venturing. Met deze gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst zal DSM zijn unieke competenties op het gebied van biotechnologie, zoals fermentatie, analyse en opschaling van de productie, bijdragen om de wetenschap van kweekvlees werkelijkheid te laten worden.”

Naast de kosteneffectieve productie van groeimedia, zullen DSM en Meatable zich richten op de ontwikkeling van vleesachtige smaak en textuur van het eindproduct, belangrijke factoren die van invloed zijn op de aankoopbeslissing van consumenten.

“Met alleen de traditionele veehouderij kunnen we niet aan de groeiende vraag naar vlees wereldwijd voldoen; we hebben baanbrekende oplossingen nodig. Kweekvlees heeft de potentie om de groeiende wereldbevolking te voorzien van de eiwitbron waar veel mensen van houden – vlees – met behulp van een efficiënt en duurzaam productieproces dat de gezondheid en het welzijn van dieren respecteert”, zegt Krijn de Nood, CEO en medeoprichter van Meatable. “Door de krachten te bundelen met DSM, een wereldleider in biotechnologie, zal ons onderzoeks- en ontwikkelingstraject aanzienlijk versnellen. Samen willen we de juiste voedingsingrediënten ontwikkelen in een fundamenteel meer kosteneffectief en schaalbaar proces, om de leidende consumentenkeuze voor kweekvlees te worden.”

DSM Venturing, de durfkapitaaltak van Koninklijke DSM, nam deel aan het consortium van financiers van Meatable’s recente verhoging van $ 47 miljoen aan durfkapitaal. Meatable wil kweekvlees produceren waarbij diergezondheid en dierenwelzijn worden gerespecteerd, er minder broeikasgassen vrijkomen en er aanzienlijk minder land en water nodig zijn. Gekweekt vlees bootst het natuurlijke proces van vet- en spiergroei na, in verhoudingen die traditionele stukken vlees evenaren. Het eindproduct biedt de volledige ervaring van het eten van echt vlees, met dezelfde textuur, smaak en voedingsvoordelen, zonder schade aan dieren of de planeet.