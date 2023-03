De eerste gehaktbal ter wereld gemaakt van mammoet-DNA is onthuld in het NEMO Science Museum in Amsterdam. Het gaat om een wetenschappelijk experiment van het Australische kweekvleesbedrijf Vow. Een team van internationale deskundigen heeft geavanceerde moleculaire technieken toegepast om deze innovatieve vorm van kweekvlees te realiseren. Het doel is de mogelijkheden van kweekvlees te tonen aan de wereld en een revolutie te veroorzaken in de voedingsindustrie.

Het opvallende statement daagt het grote publiek én de vleesindustrie uit om anders na te denken over hoe we voeding produceren en consumeren. Het plaatst kweekvlees in de schijnwerpers als een haalbaar alternatief voor traditionele veeteelt.

Kweekvlees is echt dierlijk vlees, maar wordt door innovatieve moleculaire technologie gekweekt uit cellen van dieren – en dus niet gemaakt van dieren zelf. Het vlees kan qua smaak en voedingswaarden worden ontwikkeld zoals de consument het wil. Bovendien kan het de milieueffecten van de traditionele vleesproductie flink verminderen.

Met nieuwe, innovatieve technologie werd de mammoet-gehaktbal gemaakt uit het DNA van de uitgestorven wolharige mammoet. Dat werd aangevuld met het DNA van de Afrikaanse olifant (het levende wezen dat het dichtst verwant is met de mammoet).

Bekijk deze video en ontdek hoe de mammoet-gehaktbal werd gemaakt:

Het idee is bedacht door een internationaal team van experts en wetenschappers, samen met Vow, een Australische start-up in kweekvlees. Voortrekker van het idee is Bas Korsten, Global Chief Creative Officer van creatief agency Wunderman Thompson. Korsten was ook de initiatiefnemer van The Next Rembrandt in 2016. In dat baanbrekende project liet hij artificiële intelligentie het werk van Rembrandt analyseren, om daarna een 3D-printer het volgende werk van de grootmeester te laten creëren. Zo vervaagde de grens tussen AI en kunst.

Ook de mammoet-gehaktbal is zo’n uniek experiment. Maar wel eentje met een serieuze ambitie: de toekomst van voeding voor een snel groeiende bevolking aankaarten.

Als eerste Australische kweekvleesbedrijf zet Vow zich in om voedsel te maken dat duurzamer, lekkerder en voedzamer is. Daarvoor gaat het verder dan het namaken van bestaande stukken vlees – in tegenstelling tot de meeste andere start-ups in kweekvlees. Samen met een team van wetenschappers, chef-koks en ontwerpers zoekt Vow naar onontdekte smaken, texturen en voedingsvoordelen. Het bedrijf kondigde in november 2022 aan dat het z’n missie zou voortzetten met een Serie A-financiering van 49,2 miljoen dollar. Zo wil het de volgende generatie voedselproducten ontwikkelen, voorbereid op de groeiende bevolking. Die financiering brak overigens het wereldrecord voor een Serie A-financiering in de kweekvleesindustrie.

Nog geen vier jaar na de lancering loopt Vow mee voorop in innovaties die de wereld kunnen veranderen. En ze zijn nog maar net begonnen. Het bedrijf lanceert later dit jaar zijn eerste merk in Singapore: met Forged by Vow creëert het ongeziene eetervaringen.

James Ryall, Chief Scientific Officer bij Vow: “Het meest fascinerende aan dit project? Dat is de mogelijkheid een eiwit te creëren dat duizenden jaren niet heeft bestaan. Dankzij kweekvlees kunnen we de grenzen van culinaire innovatie verleggen en nieuwe voedselervaringen creëren. In plaats van simpelweg bestaande producten na te maken, kunnen we met deze technologie iets unieks en beters maken. Kweekvlees heeft het potentieel om een revolutie te veroorzaken in de manier waarop we over voedsel denken. Het is een gemiste kans om daar niet van te profiteren.”

Tim Noakesmith, oprichter van Vow: “Met ons eerste merk, Forged by Vow, willen we voorloper zijn in een nieuwe denkwijze: voedsel zoals we het kennen hoeft niet te zijn zoals we het kennen. Onze missie is om de status quo van eten te doorbreken met onverwachte, heerlijke smaken en onvergetelijke ervaringen. De toekomst van voeding is aan de durvers.”

James Ryall, Chief Scientific Officer bij Vow: “Kweekvlees heeft politieke steun nodig. Alleen zo is er genoeg momentum en geld om de gloednieuwe technologie te ondersteunen.”

Phillip Davenport, chef-kok: “Kweekvlees kan onze planeet redden én is lekkerder dan het meeste vlees dat er nu is. Het is een nieuwe speeltuin en stimuleert mijn creativiteit als chef-kok.”

Bas Korsten, initiatiefnemer van de mammoet-gehaktbal en Global Chief Creative Officer bij Wunderman Thompson: “De mammoet-gehaktbal laat de wereld zien dat de wereld kan veranderen als technologie en creativiteit samenkomen. Net zoals The Next Rembrandt geavanceerde technologie gebruikte om iets onverwachts en baanbrekends te produceren. Ons doel is om een gesprek op gang te brengen over hoe we eten, hoe toekomstige alternatieven eruit kunnen zien en smaken. Kweekvlees is vlees, maar niet zoals we het kennen. Het is de toekomst.”

De mammoet-gehaktbal is binnenkort te zien in het wetenschapsmuseum Rijksmuseum Boerhaave in Leiden.

Fotocredit: Aico Lind