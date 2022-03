Zeg je spieren, dan zeg je eiwitten. Ondanks dat verschillende wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat een plantaardig dieet ervoor zorgt dat je de essentiële macro’s binnen krijgt, laten veel sporters vega(n) producten links liggen. Onnodig dus. En daar sluit ook marktleider in meal prep sportmaaltijden zich bij aan. Vandaag, 7 maart, lanceert Muscle Meals officieel een selectie aan vegan maaltijden in samenwerking met het plantaardige merk LikeMeat. En laat dit nou net de eerste dag van de Nationale Week Zonder Vlees zijn. Over goede timing gesproken.

De toenemende aandacht voor de voordelen van het eten van minder vlees voor mens en milieu, maakt dat vegetarische en veganistische alternatieven steeds vaker de plek innemen van het traditionele stukje vlees. Bij slechts 20% van de Nederlanders ligt vlees nog dagelijks op het bord. Maar waar vis en vlees bekend staan als eiwitbommen en deze macro cruciaal is voor de opbouw van spieren en het tegengaan van spierafbreuk, lopen sporters toch nog vaak het vega(n)schap in de supermarkt voorbij. Geen wonder dat ‘krijg je bij een plantaardig of vegetarisch dieet wel voldoende van die o zo belangrijke eiwitten binnen?’ en ‘hoe pak je dat dan aan?’ bovenaan het vragenlijstje staan. Muscle Meals, to the rescue. Naast het bestaande assortiment van maaltijden met kip, beef en vis in de hoofdrol voegt de marktleider in kant-en-klare sportmaaltijden nieuwe vegan maaltijden toe, ontwikkeld door niemand minder dan Chef met Lef, Nigel van der Horst. Scheelt jou de meal prep en het denkwerk.

”Dat je alleen met dierlijke eiwitten je sportdoelen kan halen is achterhaalt. Er zijn tegenwoordig heel veel goede alternatieven. Wij bieden onze klanten de keuze en proberen gevarieerd eten te stimuleren.” aldus Joey Snijders, CEO en eigenaar van Muscle Meals.

Aan het assortiment worden onder andere de vegan varianten van Kip Teriyaki, Kip Piri Piri, en Pasta Bolognese toegevoegd. Stuk voor stuk aan te passen naar individuele sportdoelen zoals afvallen, droog trainen en het aankomen in spiermassa. Altijd boordevol verse groentes, vitamines, mineralen én proteïne. Hoe? Door een samenwerking aan te gaan met LikeMeat. Een voedingsmerk dat plantaardige alternatieven biedt voor dierlijke proteïne op basis van soja en zo het eiwitgehalte hoog houdt. Zo bevatten de nieuwe vegan maaltijden van Muscle Meals gemiddeld 35 gram proteïne.

Kortom: vegetariërs, vegan’s, flexitariërs of sporters die diervriendelijk willen eten maar niet weten hoe zij dan nog steeds alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgen, Muscle Meal has got you. Vijf minuten in de pan, oven of magnetron en je kunt aan tafel voor jouw gezonde, diervriendelijke maaltijd met de juiste hoeveelheid macro’s.