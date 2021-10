McDonald’s versnelt klimaatactie om tegen 2050 netto nul-emissies te bereiken

Deze week kondigde McDonald’s Corporation haar verbintenis aan om tegen 2050 een netto nul-emissie te bereiken voor al haar wereldwijde activiteiten. Als onderdeel van dit initiatief neemt het bedrijf deel aan de Race to Zero-campagne van de Verenigde Naties en tekent aan de Business Ambition for 1.5 °C-campagne van het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Bij het nastreven van een toekomst van 1,5°C zal McDonald’s de emissiereductieniveaus in zijn bestaande, op wetenschap gebaseerde doelstelling voor 2030 voor alle emissiescope’s verhogen, in overeenstemming met de ontwikkeling van best practices van SBTi en een langetermijnreductiedoelstelling vaststellen om netto nul-emissies te bereiken . De inspanningen die sinds 2018 aan de gang zijn, hebben al geleid tot een reductie van 8,5% van de absolute uitstoot van restaurants en kantoren en een reductie van 5,9% van de emissie-intensiteit van de toeleveringsketen ten opzichte van een baseline van 2015.

“We geloven dat we zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid hebben om leiding te geven aan kwesties die er het meest toe doen in gemeenschappen – en er is geen kwestie die wereldwijd urgenter is en die lokaal impact heeft dan het beschermen van onze planeet voor toekomstige generaties”, zegt Chris Kempczinski, president van McDonald’s. en algemeen directeur. “Door ons te committeren aan netto nul via de SBTi’s Business Ambition for 1.5 ° C-campagne, helpen we elke gemeenschap die we bedienen de gevolgen van klimaatverandering te verminderen en zich aan te passen aan de toekomst.”

Een wereld met lagere uitstoot van broeikasgassen en een constante temperatuur op aarde zou uiteindelijk kunnen leiden tot minder zwaar weer dat gevolgen kan hebben voor restaurantexploitanten en hun gemeenschappen; en gunstiger voorwaarden voor de boeren en veeboeren die hard werken om de favoriete menu-items van klanten van de velden naar de balie te brengen.

Een wereldwijde verbintenis tot nul-emissies vereist systeembrede decarbonisatie, en McDonald’s werkt samen met marktteams, franchisenemers, leveranciers en andere partners om ambitie om te zetten in actie in impact door:

Verhoging van de substantiële emissiereducties die al aan de gang zijn in onze restaurants, kantoren en toeleveringsketen in dienst van de bestaande SBTi-doelstellingen van McDonald’s (vastgesteld in 2018, met betrekking tot scope 1, 2 en 3). Door onze doelstellingen verder te ontwikkelen en ons af te stemmen op de nieuwste klimaatwetenschap over alle uitstootgebieden, kunnen we de temperatuurstijgingen wereldwijd beperken tot minder dan 1,5 °C en de weg wijzen naar McDonald’s netto nul 2050-ambitie.

McDonald’s-teams over de hele wereld in staat stellen te innoveren en lokaal op maat gemaakte oplossingen te implementeren om toonaangevende innovaties op het gebied van hernieuwbare energie, regeneratieve landbouw, circulaire economie en duurzame verpakkingen te bevorderen. Markten zijn al aan het werk. Vandaag kondigt McDonald’s UK & Ireland zijn uitgebreide bedrijfs- en duurzame strategie aan.

Bijdragen aan inzichten uit de toeleveringsketen en het duurzaamheidstraject van McDonald’s tot nu toe aan het belangrijke lopende werk van de SBTi om 1,5 °C emissiereductiepaden voor bosbouw, land en landbouw te ontwikkelen en een wetenschappelijk onderbouwd kader voor netto nul-emissies te definiëren. Eenmaal definitief zullen deze kaders de toekomstige evolutie van onze bestaande doelstellingen begeleiden.

“Omdat McDonald’s voedsel serveert en levert aan lokale gemeenschappen over de hele wereld, hebben ze de mogelijkheid om hun unieke activa – hun restaurants en toeleveringsketen – te gebruiken om een ​​voorbeeld te stellen van diep maatschappelijk verantwoord ondernemen en om andere bedrijven en gemeenschappen te inspireren hetzelfde te doen. Het besluit om zich te committeren aan een netto nul toekomstige is van belang omdat het resultaten op grote schaal zal opleveren en een momentum zal opbouwen voorafgaand aan COP26, waar we meer bedrijven, overheden en andere actoren nodig hebben om hetzelfde te doen”, aldus Carter Roberts, President en CEO van World Natuurfonds (WWF). “Door gebruik te maken van de nieuwste wetenschap op het gebied van boekhouding voor landbouwemissies, effent deze verbintenis een pad voor andere grote voedselbedrijven om te volgen. Geen enkel bedrijf kan de klimaatcrisis oplossen. Maar dit soort toezeggingen die de ambitie verhogen en kritieke gebieden van de klimaatwetenschap vooruit helpen, kunnen blijvende resultaten opleveren.”

Al meer dan 65 jaar pleit McDonald’s voor het voeden, bevorderen en verzorgen van de gemeenschappen die het bedient. Door zich in te zetten voor een netto nuluitstoot tegen 2050, wordt het werk van het bedrijf al tientallen jaren vooruit geholpen om een ​​veerkrachtiger voedselsysteem te stimuleren, zijn boeren en producenten te ondersteunen en de natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen waarvan onze gemeenschappen afhankelijk zijn, te regenereren door middel van regeneratieve landbouwpraktijken.