McDonald’s introduceert de Veggie McKroket

McDonald’s biedt de McKroket nu tijdelijk in een vegetarische variant aan: de Veggie McKroket. Met de Veggie McKroket introduceert McDonald’s in Nederland haar eerste vegetarische alternatief voor een rundvleesburger.

Met de vegetarische variant van deze oer-Hollandse klassieker speelt McDonald’s in op de groeiende behoefte van gasten om minder vlees te eten. De Veggie McKroket wordt bereid met vegetarisch draadjesvlees, een vleesvervanger op basis van eiwit met een beetje peterselie. De burger wordt op dezelfde manier geserveerd als de reguliere McKroket. Net zo lekker en smaakvol, maar dan vegetarisch.

Annemarie Swijtink, Director Marketing, Communicatie & Insights: “Ik ben trots dat wij onze gasten nu een eerste Veggie variant als alternatief voor rundvlees kunnen bieden, zonder in te leveren op smaak. Het typisch Nederlandse icoon dat we nu dus tijdelijk in de vegetarische variant aanbieden past bij de variatie die we gasten aanbieden op het vaste aanbod. We blijven verder vorm geven aan onze ambitie om meer evenwicht te vinden tussen rundvlees, kip, vis en vegetarische opties in ons aanbod. Het is ons streven dat in 2023 nog maar de helft van de eiwitten die wij verkopen uit rundvlees bestaat”.

Met de introductie van vegetarische alternatieven voor rundvleesburgers speelt McDonald’s in op een groeiende vraag van haar gasten naar vegetarische opties. In de afgelopen twee jaar is het aantal verkochte vegetarische producten verdriedubbeld.

Vegetarisch aanbod

Met de toevoeging van de Veggie McKroket heeft McDonald’s sinds begin 2019 in totaal 5 vegetarische producten geïntroduceerd. Het gaat om zowel tijdelijke producten, zoals de Veggie Nuggets, als permanent beschikbare producten zoals de Veggie Homestyle Crispy Chicken en de Veggie McChicken.

De Veggie McKroket is onder de huidige maatregelen verkrijgbaar via de McDrive, Take Out en McDelivery. De Veggie McKroket is beschikbaar van 20 oktober tot en met 23 november.