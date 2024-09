Op Prinsjesdag heeft De Vegetarische Slager het Leckerste Burgerinitiatief geïntroduceerd om plantaardig eten toegankelijker te maken. Het Burgerinitiatief is een reactie op de Troonrede, waarin te weinig aandacht was voor dit onderwerp, ondanks burgerbehoeften. Langs de rijroute van de koninklijke glazen koets worden gratis Veggie Whoppers uitgedeeld samen met Burger King, de restaurantketen die al sinds 2019 nauw met De Vegetarische Slager samenwerkt en de laatste jaren veel stappen heeft gezet om meer plantaardige opties op het menu aan te bieden. Daarnaast krijgt iedereen bij aankoop van een actieproduct in de supermarkt, een gratis Veggie Whopper.

De Vegetarische Slager stelt dat tijdens de Troonrede onvoldoende aandacht uitging naar de toegankelijkheid van vegetarisch vlees, terwijl uit onderzoek van ProVeg en Kieskompas * blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat we minder dierlijke producten moeten consumeren. Bovendien wil bijna driekwart van de respondenten meer plantaardige producten in de supermarkten en horeca.



Partnership voor toegankelijker vegetarisch vlees

Om ook de Nederlanders te bereiken die niet op Prinsjesdag in Den Haag waren, kan iedereen tijdens de actieperiode* een gratis Veggie Whopper halen na de aanschaf van een plantaardige burger van De Vegetarische Slager in de supermarkt. Deze bewustwordingsactie is een belangrijke mijlpaal in het vijfjarige partnership tussen De Vegetarische Slager en Burger King. Na de start van deze samenwerking in 2019, toen de eerste plantaardige Whopper over de toonbank ging, bevat het plantaardige Burger King-menu nu maar liefst twintig opties.

“De roep om toegankelijker plantaardig eten neemt met de dag toe. Zo wil ondertussen maar liefst driekwart van de Nederlanders meer plantaardige opties in supermarkten en restaurants”, zegt Rutger Rozendaal, CEO bij De Vegetarische Slager. “We willen graag dat dit onderwerp meer aandacht krijgt vanuit de politiek. Daarom nemen wij met ons Leckerste Burgerinitiatief ooit het heft in eigen handen en geven wij burgers de mogelijkheid vleesalternatieven gratis te proberen. We zijn er ontzettend trots op dat we dit samen met onze vertrouwde partner Burger King kunnen doen.”



Burgerinitiatief breed zichtbaar

Naast de sampling op Prinsjesdag en de supermarktactie, komt het Burgerinitiatief ook op andere manieren tot leven. Zo maken De Vegetarische Slager en Burger King de bewustwordingsactie zichtbaar via een uitgebreide out-of-home-campagne in Den Haag, hun eigen sociale mediakanalen en die van aansprekende influencers.