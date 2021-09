McDonald’s brengt McPlant™ met Beyond Meat® naar Nederland

McDonald’s introduceert met de McPlant haar eerste plantaardige rundvleesalternatief in Nederland. De McPlant, gemaakt met Beyond Meat, is gericht op flexitariërs die interesse hebben in plantaardige producten. De tijdelijke introductie van de McPlant sluit aan op de burgerstrategie van McDonald’s om haar gasten steeds meer alternatieven te bieden voor rundvlees, kip of vis.

Sinds McDonald’s in 2020 officieel haar wereldwijde McPlant-platform onthulde, verovert de McPlant steeds meer Europese markten met tijdelijke introducties in Zweden, Denemarken Oostenrijk. De McPlant is speciaal voor McDonald’s ontwikkeld op basis van plantaardige erwteneiwit en wordt vers bereid. De McPlant bestaat uit een broodje met tomaat, sla, ui, augurk, mosterd, sandwichsaus en ketchup. Ook wordt cheddar smeltkaas toegevoegd. De McPlant heeft in Nederland geen veganistisch of vegetarisch keurmerk, maar is een lekkere optie voor flexitariërs, gasten die een dagje minder (rund)vlees willen eten. De McPlant is vanaf vandaag tot en met 1 november beschikbaar in vrijwel alle Nederlandse restaurants.

Annemarie Swijtink, Senior Director Brand Impact bij McDonald’s Nederland: “We willen onze gasten graag kennis laten maken met alternatieven voor (rund)vlees. In onze strategie focussen we ons op het verder vergroten van ons plantaardig en vegetarisch aanbod om onze gasten meer keuze te bieden. Ik ben verheugd over de samenwerking met Beyond Meat die bijdraagt aan plantaardige variaties in ons menu van de toekomst. In 2024 willen we dat ons menu voornamelijk uit kip, vis en vegetarische producten bestaat, met 55 procent van de verkopen. Ik hoop dat onze gasten net zo enthousiast zijn over de smaak en kwaliteit van de McPlant als ik.”

Voor de ontwikkeling van de McPlant is McDonald’s een wereldwijde samenwerking aangegaan met Beyond Meat, die deze burger als voorkeursleverancier voor McDonald’s ontwikkeld heeft. De burger, gemaakt van erwteneiwit, levert de klassieke McDonald’s smaak die gasten kennen en waarderen. Op de McDonald’s website staat vermeld welke restaurants de McPlant niet aanbieden.