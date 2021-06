Max&Bien lanceert als eerste ter wereld plantaardig kaaswiel

Max&Bien heeft een wereldwijde primeur. De Amsterdamse kaasmakerij brengt als eerste een volledig plantaardig kaaswiel met paraffine coating op de markt. De nieuwe schaafbare speciaalkazen zijn gemaakt op basis van gefermenteerde tarwe. De producten zijn vanaf deze week, in de smaken komijn, truffel en mosterd, verkrijgbaar bij kaas- en delicatessenwinkels. ProVeg ziet dit als een innovatieve nieuwe stap in de snel groeiende markt voor vegan kaas.

Kaasdragers

Veerle Vrindts, directeur van ProVeg Nederland: ‘Consumenten kopen graag herkenbare producten. De populairste vegan burgers zijn niet te onderscheiden van hamburgers en havermelk verkoopt het best in een melkpak. Bij alternatieven voor kaas is dat niet anders. Dat heeft Max&Bien goed begrepen. Hun plantaardige kaaswielen, voorzien van een herkenbare rode coating, zijn in de wereld uniek. Dit is een oerhollands product voor de duurzame consument: het roept de sfeer op van kaas op een Alkmaarse markt, met kaasdragers die grote ronde kazen naar elkaar overgooien en op de wagens leggen, maar dan gemaakt zonder koemelk. En het wordt zo ook mogelijk dat een kaasverkoper de klant kan laten proeven door een plakje plantaardige kaas af te schaven. Zoals mensen dat met reguliere kaas vanouds gewend zijn.’

Stijgende vraag naar vegan kaas

‘Kaas- en delicatessenwinkels voldoen met de toevoeging van plantaardige kazen aan de grote vraag. Binnen de rap groeiende plantaardige markt groeit de categorie vegan kaas het snelst. Alleen al in de afgelopen twee jaar groeide de verkoop in Nederland met 400%. Om die reden verdubbelde Albert Heijn afgelopen maand al het aanbod van vegan kaas en andere supermarkten zullen snel volgen,’ aldus Vrindts.

Maxine Agyeman, oprichter van Max&Bien: ‘Door het aanbieden van herkenbare alternatieven, geloven wij dat mensen vaker voor een plantaardige optie kiezen. In de kaasindustrie is het coaten van kazen een eeuwenoude techniek. Het paraffineren beschermt de kaas tegen uitdroging en schimmel. De kaas behoudt zijn smeuïgheid en smaak en de houdbaarheid wordt er mee verlengd. Voor de kaas- en delicatessenzaken die zelf willen portioneren maken we wielen van 1,2kg, maar we maken daarnaast ook mini-wielen van 150gr.‘

Jobien Groen, mede-oprichter van Max&Bien: ‘Onze missie is mensen te inspireren vaker plantaardig te eten. We willen laten zien dat kaasvervangers minstens zo lekker kunnen zijn. En dat je nog prima kunt borrelen met een heerlijk plantaardige kaasplankje, zonder iets te hoeven missen.’

Wilbert de Groot, eigenaar van Echte Liefde kaas & delicatessen: ‘Ik volg de ontwikkelingen rond vegan kaas al een tijdje, maar ik zocht iets dat echt bij onze delicatessenwinkel past. Over de nieuwe kaaswielen van Max&Bien ben ik enthousiast. Het zijn producten van een hoog niveau en we kunnen de klant ter plekke laten proeven. We mikken hiermee niet alleen op een nieuwe doelgroep. Ook bestaande klanten zijn er nieuwsgierig naar. Het is handig als iemand in een gezelschap geen zuivel eet. Door plantaardige kaas toe te voegen kan de klant toch een mooie kaasplank samenstellen.’

Liefhebbers kunnen vandaag, op dinsdag 29 juni, al terecht bij de Hilversumse winkel Echte Liefde kaas & delicatessen, Den Elzen kaas & delicatessen uit Noordwijk en online bij De Verserij. Andere kaas- en delicatessenwinkels en webshops volgen deze week.

Fotocredit: Max&Bien