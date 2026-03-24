Oma’s Soep en De Vegetarische Slager lanceren samen een nieuwe lijn plantaardige maaltijdsauzen. De producten combineren de ambachtelijke recepten van Oma’s Soep met plantaardig vlees van De Vegetarische Slager en liggen vanaf nu in het koelversschap bij Jumbo en Plus.

De samenwerking brengt twee missiegedreven bedrijven samen die werken aan een beter voedselsysteem. Klassieke Oma’s Soep-gerechten krijgen een plantaardige vertaling naar het koelversschap, waardoor vertrouwde smaken makkelijk plantaardig op tafel staan. De lijn bestaat uit gerechten zoals tikka masala en bolognese, waarmee consumenten in enkele minuten een volledige maaltijd op tafel zetten.

“Met onze maaltijdsauzen brengen we iets nieuws naar het supermarktschap: producten die er nog niet waren, maar waar we veel consumenten blij mee maken. Zo zet je eenvoudig een heerlijke en gezonde maaltijd op tafel, alsof oma zelf in de keuken heeft gestaan”, zegt Max Kranendijk, oprichter van Oma’s Soep. “We zijn trots op de samenwerking met De Vegetarische Slager, want dit is goed voor de planeet en voor de mens. Vijftig procent van onze winst gaat naar activiteiten voor eenzame ouderen. Hoe meer maaltijden we verkopen, hoe meer ouderen we blij kunnen maken.”

“Het is geweldig dat we als twee impactvolle merken de krachten bundelen om plantaardig eten toegankelijk en lekker te maken”, zegt Zoë Veldhuizen, Partnership Brand Manager bij De Vegetarische Slager. “Bij De Vegetarische Slager werken we al jaren met chefs om plantaardige vleesproducten te ontwikkelen die qua smaak en structuur zo dicht mogelijk bij dierlijk vlees komen. In deze nieuwe maaltijden komen die recepturen samen met de authentieke familierecepten van Oma’s Soep. Zo blijft de vertrouwde smaak en textuur van vleesklassiekers behouden – maar dan volledig plantaardig.”

Vier nieuwe maaltijdsauzen

De nieuwe, plantaardige lijn bestaat uit vier gerechten:

Bolognesesaus met Rul Gehackt van Oma Edith – een klassieke tomatensaus met plantaardig Rul Gehackt.

Gehacktballetjes in Tomatensaus van Oma Corrie – plantaardige Gehacktballetjes in een lichtzoete tomatensaus.

Korean Beef van Oma Anita – een zoet-pittige saus met gember, soja en plantaardige Beefstukjes.

Tikka Masala van Opa Behari – een romige kruidige saus met plantaardige Kipstuckjes, tomaat, kokos en masala.

De sauzen zijn volledig plantaardig en ontwikkeld voor het koelversschap.

Beschikbaarheid & prijs

De nieuwe maaltijdsauzen van Oma’s Soep en De Vegetarische Slager zijn verkrijgbaar bij Jumbo en Plus met een adviesprijs van €5,99 (Bolognese en Gehacktballetjes) en €6,99 (Tikka Masala en Korean Beef).